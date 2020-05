Cercando Alaska, la nuova serie di Sky e Now Tv: trama, cast e curiosità!

Cercando Alaska arriva su Sky Atlantic e Now Tv, la serie tv ideata dal creatore di Gossip Girl e The O.C. trasmessa dal 27 maggio

Scopriamo tutti i dettagli relativi a Cercando Alaska!

Cercando Alaska su Sky Atlantic

Il 27 maggio 2020, alle ore 21:15, in prima serata su Sky Atlantic, al canale 110, e in streaming su Now Tv, andrà in onda una nuova serie tv, dal titolo “Cercando Alaska”.

Si tratta di un teen drama prodotto da Josh Schwartz, il celebre ideatore di iconici telefilm come The O.C. e Gossip Girl, e da Stephanie Savage, nota per Un amore senza fine.

La nuova serie tv si basa sull’omonimo romanzo di John Green del 2005. Green è l’autore anche di “Colpa delle stelle”, libro trasposto nell’omonimo film con Shailene Woodley e Ansel Elgort.

Il nuovo telefilm “Cercando Alaska” sarà composto da 8 episodi, durante i quali i protagonisti affronteranno il loro viaggio di formazione adolescenziale.

La trama di Cercando Alaska

La serie tv racconta la storia di Miles “Pudge” Halter, un giovane che dalla Florida si trasferisce in una prestigiosa scuola di Culver Creek, in Alabama.

Giunto presso il nuovo liceo, stringe amicizia con dei ragazzi, tra cui Chip “il Colonnello” Martin, fidanzato con la ricca Sara, e con Takumi, esperto di informatica di origine giapponese.

Miles finirà per innamorarsi della misteriosa e bellissima Alaska Young, una ragazza dal passato segnato da un grande dolore.

Il cast della serie

Il cast della nuova serie di Sky, Cercando Alaska, è composto da Charlie Plummer, che ha già recitato in diversi film, tra cui Charley Thompson, Tutti i soldi del mondo e Boardwalk Empire;

da Kristine Froseth, già nota per il suo ruolo nel film La verità sul caso Harry Quebert, che interpreterà la misteriosa Alaska. Gli altri attori sono Denny Love (Chip Martin), Jay Lee (Takumi Hikohito), Sofia Vassilieva (Lara Buterskaya), Landry Bender (Sara), Timothy Simons (Mr Starnes), Uriah Shelton (Longwell Jordan) e Jordan Connor (Kevin).