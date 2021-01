Centro commerciale Euroma2: giovanissimi in fila all’alba per comprare le scarpe appena...

Una fila iniziata all’alba, quella di alcuni giovanissimi, radunatisi davanti al centro commerciale Euroma2 per acquistare le nuove scarpe da ginnastica della Nike.

Davanti al centro commerciale Euroma2 si sono formati dei pericolosi assembramenti.

In fila per le sneakers nuove

Centro commerciale Euroma2, alba di questa mattina, decine di giovanissimi hanno deciso di mettersi in fila per accaparrarsi un paio delle nuove scarpe da ginnastica della Nike.

Le foto e i video hanno fatto il giro dei social e sono state condivise, in particolare, dalla pagina Welcome To Favelas.

Una decisione assurda, la loro, in tempi di pandemia perché hanno dato vita ad un pericoloso assembramento anche se tutti indossavano la mascherina. Il problema è che, data la mole di persone, è stato impossibile (o quasi) mantenere la distanza di sicurezza.

Una fila che è iniziata fuori (all’alba), per poi continuare all’interno, per attendere l’entrata nello store per acquistare il tanto desiderato paio.

La storia si ripete

Le immagini viste oggi al Centro Commerciale Euroma2 ha ricordato molto delle scene già viste. Anche poco prima di Natale, infatti, molte persone si erano messe in fila per poter acquistare i regali di Natale.

Anche se gli ultimi Dpcm non consentono ai Centri Commerciali di tutta Italia di restare aperti (se non per l’acquisto di beni di prima necessità), gli assembramenti durante la settimana non sono impossibili. I negozi dei Centri devono restare chiusi anche nei giorni festivi e prefestivi, non importa il colore della propria Regione.

Come è accaduto in questo caso e come accadde, ad esempio, all’apertura del megastore di Primark, sempre a Roma. Il marchio inglese, infatti, aveva deciso di aprire nel giorno del Black Friday e, dunque, di venerdì.

Gli eventi eccezionali, come una inaugurazione oppure il lancio di un prodotto, infatti, possono accadere anche durante la settimana.