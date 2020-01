Cena con anello da proposta, Barbara D’Urso all’altare: la conduttrice rivela la bellissima notizia

Barbara presto all’altare, la conduttrice sorprende i suoi fan postando l’anello da proposta. Chi è l’uomo misterioso? Scopriamo di più

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate dai telespettatori che ogni giorno l’accolgono nella propria casa sintonizzandosi su Pomeriggio 5.

Molto seguita non solo in Tv ma anche sui social, poche ore fa, la Regina di Canale 5, ha sorpreso i suoi fan con uno scatto davvero emozionante pubblicato tra le sue stories di Instagram. Scopriamo di più.

Barbara D’Urso presto all’altare?

Con una delle sue Stories, Barbara D’Urso ha emozionato i suoi fan con uno scatto davvero singolare.

Luci d’atmosfera, Someone Like You di Adele in sottofondo, cena romantica e la mano di un uomo che prima le stringe le dita tra le sue e poi le infila un anello da ‘proposta di matrimonio’.

Fiori d’arancio in arrivo per la conduttrice di Pomeriggio 5? Ma soprattutto, chi è l’uomo che le ha messo l’anello al dito?

Barbara D’Urso, chi è l’uomo misterioso che le ha donato ‘l’anello’?

Chiaramente non si è a conoscenza dell’identità dell’uomo misterioso che le avrebbe proposto di trascorrere insieme tutta la vita.

Ma tra i follower è subito partito il Toto Nome. Secondo alcuni si tratterebbe di Filippo Nardi, ex concorrente del Grande Fratello, collegando il tutto ad una sua recente intervista al settimanale edito da Il Cairo Editore:

‘Io voglio convivere con la donna che amo. L’ho detto anche a Barbara. È sbiancata e mi ha detto: ‘Non ci penso neanche!’

poi aggiunse in quel contesto:

‘In effetti siamo tutti e due gelosi dei nostri spazi e non vogliamo che nessuno ci tocchi niente in casa. Allora le ho risposto che avremmo potuto prendere due appartamenti nello stesso palazzo’

Forse da quel momento la nostra Barbara ha cambiato idea? Si sente pronta ad intraprendere la vita matrimoniale con Filippo Nardi? Si aspettano conferme ufficiale in merito.