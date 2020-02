Dopo la malattia la morte improvvisa, Celine Dion: al capezzale fratelli e sorelle per l’ultimo addio alla mamma

View this post on Instagram

Au nom de ma famille et en mon nom personnel, je tiens à vous remercier pour vos messages de sympathie suite au décès de notre mère. Votre respect et votre fidélité nous ont beaucoup touchés. Vous pouvez écrire un mot ou faire un don sur le site de la Fondation maman Dion. Vous transformerez ainsi notre chagrin en aidant des enfants dans le besoin. – Céline xx… . On behalf of my entire family, I would like to thank all of you for your expressions of sympathy, which have touched us very deeply. If you wish, you can write a note or make a donation on the Fondation Maman Dion website. Helping children in need, will help us to heal. – Celine xx… . 📸: ©Monic Richard