Cecilia Rodriguez usa il vibratore nell’intimità, Ignazio Moser lo mostra per sbaglio sui social

Ignazio Moser il fidanzato di Cecilia Rodriguez, imbarazza i fan su Instagram, il giovane ragazzo sorpreso con un vibratore sulla scrivania, la reazione dei fan

Ignazio Moser, il bellissimo fidanzato di Cecilia Rodriguez, continua a far parlare di lui, questa volta, però a renderlo protagonista è stata una terribile gaffe fatta con i suoi followers.

Cecilia ed Ignazio si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello e da li non si sono più lasciati. Da quel giorni infatti i due influencer condividono la vita insieme, trascorrendo vacanze e momenti indimenticabili senza separarsi mai l’uno dall’altro. Proprio nell’ultima storie di Instagram di Ignazio si vedono i due trascorrere una vacanza sulla splendida Isola di Capri.

Ignazio Moser sorpreso con un gioco erotico

Ignazio Moser, fidanzato della bellissima Ceciclia Rodriguez, è in vacanza nella bella Isola di Capri, insieme alla sua dolce metà. Il giovane è molto attivo sui social e spesso e volentieri condivide con i suoi followers momenti della sua quotidianità come ha fatto poche ore fa, con alcune instagram Stories.

Il giovane alloggia in una lussuosa camera d’albergo con una vista spettacolare e un atmosfera di vero relax. Ma la giornata per il bellissimo Moser, non è iniziata nel modo giusto. A quanto pare, ai fan più attenti non è sfuggito un piccolo particolare imbarazzante.Durante il video infatti, il giovane non si è accorto di aver inquadrato un tavolino con qualcosa di molto imbarazzante sopra. Il tavolino infatti oltre ad avere riviste,sigarette e un innocuo pantaloncini, non si è accorto che ha lasciato in bella vista un giochetto del piacere, un vibratore. Agli occhi più attenti ovviamente non è di certo passato inosservato ed è subito gaffe.

Il giovane infatti mentre inquadrava la sua bellissima stanza d’albergo non si è accorto di aver ripreso anche il vibratore presente sul tavolino. Un omaggio dell’albergo o le cose tra Ignazio e Cecilia non vanno bene? Sta di fatto che dopo lo scandalo che lo ha visto coinvolto insieme alla sua attuale ragazza nella casa del Grande Fratello, più precisamente nel famoso armadio, Moser è di nuovo sotto la luce del gossip. Ignazio ovviamente non si è accorto dell’oggetto del piacere pubblicando senza alcun problema la stories sul suo profilo social.