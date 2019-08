Cecilia Rodriguez nella bufera ‘Non hai rispetto’: il gesto che ha fatto indignare il web

Cecilia Rodriguez nell’occhio del ciclone, il gesto della showgirl ha fatto indignare gli utenti: ‘Non hai rispetto’

Cecilia Rodriguez, sorella della bellissima argentina Belen Rodriguez, insieme al suo fidanzato Ignazio Moser si sta godendo una rilassante vacanza ad Ibiza in compagnia di alcuni amici.

Come suo solito aggiorna i suoi follower, documentando con degli scatti e video i momenti più belli e significativi della sua vacanza.

E restando nel tema, nel’ultimo post pubblicato dall’ex gieffina, c’è un particolarissimo dettaglio che proprio non è passato inosservato. Il ‘gesto’ della showgirl infatti ha scatenato enormi polemiche tra gli utenti, i quali hanno iniziato a darle della persona ‘irrispettosa’.

Il ‘gesto’ che ha indignato gli utenti

In alcuni degli ultimi scatti che documentano la sua vacanza ad Ibiza, Cecilia Rodriguez appare bellissima, con il suo corpo mozzafiato mentre tranquilla sta con i piedi in acqua e si perde in un tenero abbraccio con il Ignazio Moser.

Fin qui sembrerebbe tutto normale. Ciò che è subito balzato all’occhio è che la Rodriguez, stesse fumando in acqua, senza tenere in mano neanche un posacenere.

Ciò che gli utenti indignati si sono chiesti è se innanzitutto in Spagna fosse legale fumare in acqua e dove fosse andato a finire il mozzicone della sigaretta.

Cecilia nella bufera: ‘Non hai rispetto’

La foto in questione ha subito scatenato l’ira e l’indignazione dei fan, essendo palese dove sarebbe andata poi a finire la cenere della sigaretta. Ecco cosa si legge tra i commenti:

‘Non si può fumare in acqua …in Spagna Si??’

e ancora, chi sostiene in maniera seppur non diretta, che non abbia rispettato chi in quel momento era in acqua insieme a lei:

‘Non si ha rispetto per chi non fuma ma anche per i bambini e chi si fa il bagno vicino a lei’

Quale sarà stata la reazione della showgirl ai commenti dei suoi fan? Si attendono eventuali dichiarazioni della bella argentina in merito.