Cecilia Rodriguez ‘Gambe aperte e seno in mostra’: le foto senza intimo per Maxim fanno impazzire i fan

Cecilia Rodriguez ‘Gambe aperte e seno in mostra’: le foto senza intimo...

La bellissima modella Argentina, Cecilia Rodriguez, ha posato senza intimo per Maxim, nota rivista ‘per soli uomini’. Gli scatti bollenti infiammano il web

Cecilia Rodriguez è la sorella minore di Belen Rodriguez, la showgirl argentina compagna di Stefano De Martino, con il quale si vocifera stia per allargare la famiglia.

La bella Chechu, fidanzata con Ignazio Moser ex ciclista e concorrente del Grande Fratello Vip, nelle ultime ore è finita al centro del gossip a seguito degli scatti pubblicati da Maxim che la ritraggono in pose sensuali e senza intimo.

Cecilia Rodriguez infiamma il Web

Recentemente la sorella di Belen, si è prestata ad uno shooting fotografico a Los Angeles, per Maxim una delle riviste per soli uomini più note e acquistate al mondo.

Cecilia Rodriguez, che ha posato per il celebre magazine, si mostra a tutti senza intimo.

Gambe ‘divaricate’ e slanciate e coperta di una semplice giacca completamente aperta, o con le spalline che delicatamente scivolano dalle spalle e una minigonna fatta di paillettes verdi.

La modella argentina ha lasciato così sognare gli utenti con le sue curve burrose in bella vista in particolare il suo seno tonico e abbondante che fuoriesce dalla giacca.

La reazione degli utenti

Gli scatti in questione pubblicati non solo su Maxim ma anche sul profilo social della Rodriguez hanno subito catturato l’attenzione dei fan, conquistando migliaia di like e commenti.

Tutti gli utenti, in particolare quelli di sesso maschile non hanno potuto che venerarne la naturale bellezza sensuale e mai volgare della modella argentina, definita da molti come una ‘vera Dea’.

Ecco gli scatti dello Shooting che ritraggono Cecilia Rodriguez, per la rivista ‘only men’ Maxim: