Cecilia Rodriguez mostra i capez**li al paparazzo: la sorella di Belen dà scandalo in pubblico

Cecilia Rodriguez senza vergogna, apre il blazer e lo mostra a tutti durante una sessione di shopping. Ecco la foto esclusiva dei paparazzi di ‘Nuovo’, il settimanale di Riccardo Signoretti

Cecilia Rodriguez, è sicuramente tra i volti iconici dei social insieme a sua sorella la bella conduttrice argentina Belen.

Fidanzata con Ignazio Moser, dopo il piccolo scandalo inerente ai ‘dettagli intimi’ delle sue performance a letto con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, si è resa protagonista di un siparietto bollente al Centro di Milano.

Scopriamo di più.

Cecilia Rodriguez mostra i cape**oli al paparazzo

Qualche giorno fa la bella argentina si è goduta una sessione intensiva di Shopping insieme al suo fidanzato Ignazio Moser, al Centro di Milano.

Mentre provava un bellissimo blazer nero la Chechu si è accorta che qualcuno la stava osservando. Si trattava dei paparazzi del Settimanale Nuovo.

Cecilia Rodriguez ha risposto così in maniera sfrontata ai loro obbiettivi, aprendo il blazer e mostrando il seno ai paparazzi e al pubblico. Le foto sono state poi pubblicate nell’ultimo numero del settimanale corredato di tanto di articolo (le foto a fine articolo).

Cecilia Rodriguez la reazione del web e di Ignazio alla sua provocazione

La provocazione della modella argentina non è stata presa di buon grado dagli utenti social. Rimbalazate le foto in ogni angolo del web, hanno catturato l’attenzione dei followers e degli haters, dividendo come al solito i pareri.

Più che un gesto ironico e provocatorio è stato considerato da molti un gesto sfrontato e irrispettoso, per attirare l’attenzione su di lei.

Ciò che forse ha sconvolto di più è la passività di Ignazio Moser il quale già palesemente annoiato della sessione di shopping pare non abbia avuto particolari reazioni al gesto della sua amata Cecilia.

Ecco come è stata paparazzata Cecilia Rodriguez durante il suo shopping a Milano: