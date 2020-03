Cecilia Rodriguez ha preoccupato i fan con una Stories sui social. Le sue labbra gonfie e deturpate. Che cosa è successo alla modella argentina?

Cecilia Rodriguez e tra le modelle e showgirl più apprezzate e desiderate da parte del pubblico. La sorellina della bellissima Belen, come tutti attualmente sta affrontando il periodo di quarantena a casa, e lo sta facendo in compagnia della sua dolce metà, Ignazio Moser.

La coppia come molti volti noti della Tv, molto attiva sui social sta documentando giorno dopo giorno questi giorni a casa, contribuendo in maniera attiva allo Stato di Emergenza decretato dal Governo per contenere il contagio da Coronavirus.

Ma l’ultimo scatto pubblicato tra la modella argentina ha preoccupato non poco i fan. Scopriamo di più.

Cecilia Rodriguez, la foto sui social preoccupa i fan

Poche ore fa la bella argentina si ha pubblicato sui social una foto che ha preoccupato i suoi fan.

Col suo volto in primo piano, Cecilia Rodriguez tocca le sue labbra, gonfie e ferite, e a quanto pare anche doloranti.

Ma cosa è successo alla modella? Lo spiega lei stessa nelle sue stories successive.

Cecilia Rodriguez, cosa è accaduto alla modella argentina?

La fidanzata di Ignazio Moser, ha tranquillizzato i fan, rivelando che il motivo per cui le sue labbra sono così gonfie e doloranti, è dovuto ad alcuni herpes.

Nulla di grave anche perchè secondo quanto da lei rivelato sarebbero in via di regressione:

‘Diciamo che stanno migliorando. Si sono asciugati’

ha rivelato ai suoi fan di star seguendo una cura particolare, utile non solo per l’herpes ma anche per altri problemi come la cistite o per asciugare i brufoli. Si tratta di una cura a base di tea tree oil e una pomatina antivirale.

Ecco la foto pubblicata poche ore fa da Cecilia Rodriguez su Instagram: