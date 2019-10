Cecilia Rodriguez e le misure intime di Moser ‘Ignazio ha tanto da offrire’: le rivelazioni piccanti

Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen Rodriguez è una delle showgirl più amate e ammirate del mondo dello spettacolo. La giovanissima, fidanzata ormai da tempo con Ignazio Moser ha rivelato a Chi, rivista settimanale, quale fosse il segreto piccante della loro relazione cosi affiatata e duratura. E non è la prima volta che punta l’attenzione sulla parte più intima del suo ragazzo.

La bellissima sorella di Belen, Cecilia Rodriguez è molto attiva sui socia, spesso e volentieri infatti posta foto del suo bellissimo corpo, facendo impazzire i fan.

Questa volta però a far parlare della bella argentina è stata lei stessa rivelando alcuni particolari intimi con il bellissimo fidanzato Ignazio Moser.

La showgirl infatti avrebbe parlato non solo della complicità e del rispetto della coppia in generale, ma si sarebbe fossilizzata su un particolare più piccante. L’argentina infatti ha dichiarato:

“Qual è il segreto per far durare così tanto una relazione? Decisamente fare tanto l’amore

spiega Cecilia

Crediamo entrambi che per una coppia il sesso sia una cosa fondamentale. Fin da subito, e parliamo dal Grande Fratello Vip, tra noi si è creata una grande intesa sessuale.

Infine conclude:

La passione che i telespettatori hanno visto nel piccolo schermo non si è mai spenta tra noi. Probabilmente è stato il destino a farci incontrare e non possiamo che ritenerci fortunati per questo. E poi senza peli sulla lingua posso dire che ha tanto, ma tanto da offrire, sono stata chiara?”.