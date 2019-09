Cecilia Rodriguez ‘Non è abituata alle faccende domestiche’: il padre di Ignazio Moser si sfoga in diretta

Cecilia Rodriguez, volano frecciatine per la bella showgirl. Il papà di Ignazio a Storie Italiane, svela alcuni retroscena della giovane showgirl in diretta tv

La bellissimaCecilia Rodriguez è una delle modelle e influencer più amate dal pubblico italiano. La sorella di Belen, attualmente fidanzata con Ignazio Moser, conosciuto nella casa del Grande Fratello, sembrano essere una coppia molto stabile.

Il padre di Ingazio:” Cecilia non è abituata alle faccende domestiche”

In una recente intervista, Francesco Moser, padre di Ignazio Moser, ha raccontato del rapporto con la bella Cecilia, attuale compagna del figlio. I due conosciuti nella casa del Grande Fratello, sembrano essere una coppia molto stabile e sono spesso in Trentino dai genitori del ragazzo.

La giovane Cecilia, come racconta Francesco, è una brava persona, ma a quanto pare ha dei problemi con le faccende domestiche. A Storie italiane infatti, Francesco, parla del rapporto con Cecilia Rodriguez e di come la giovane non è molto pratica con l’orto di famiglia. Nonostante si impegni molto, Cecilia non sembra essere molto portata alla vita di campo:

“È una brava ragazza ma non è molto abituata alle faccende domestiche. Imparerà. Le insegneremo qualcosa di più, forse l’anno prossimo riuscirà a cavarsela con l’orto”.

Insomma Cecilia avrà tanto tempo per imparare, ma la cosa che è dispiaciuta molto al padre di Ignazio è stato il comportamento di Belen Rodriguez.

Francesco Moser: “Belen non è mai stata qui”

Belen infatti, come racconta Francesco a Storie Italiane, non è mai stata in Trentino a far visita ai suoceri di Cecilia. Francesco ha sottolineato più volte che a lui avrebbe fatto molto piacere, ma forse, la showgirl argentina è ancora molto impegnata con il lavoro. Nonostante ciò pare però, che il padre di Belen e il piccolo Santiago, siano stati molto spesso da loro, ma non hanno mai visto la bellissima showgirl:

“I genitori di Cecilia sono stati qui diverse volte con il figlio di Belén. Belén, invece, non è ancora mai venuta. Il padre Gustavo si è offerto più volte di aiutarmi con la motosega”

Matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio

Secondo quanto raccontato da Francesco, sembra che ci sia un matrimonio in vista. Anche se i due sono ancora molto giovani, pare che abbiano già scelto, nelle eventualità, il posto dove celebrare le nozze. A detta di Francesco, il matrimonio si terrebbe nella cappella di famiglia. Anche se non è ancora niente di certo e sicuro, i due stanno ancora decidendo con calma il loro futuro.