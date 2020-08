Moser attratto da Diletta Leotta: Cecilia pazza di gelosia

La giornalista sportiva sarebbe alla base della rottura tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, tutti i dettagli dell’indiscrezione

Scopriamo insieme tutte le novità riguardanti la rottura tra la sorella di Belen e lo sportivo figlio di Francesco Moser!

Rottura tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, i motivi

Una vera e propria bomba è stata riportata in queste ultime ore da Il Giornale. Lo scoop riguarda la rottura tra l’influencer e sorella di Belen Cecilia Rodriguez e lo sportivo Ignazio Moser.

In base a quanto trapelato dalle informazioni diffuse dal settimanale Oggi, sarebbero noti finalmente i motivi della rottura della coppia.

In base al magazine, Ignazio Moser avrebbe dedicato delle attenzioni di troppo a Diletta Leotta in Costa Smeralda e Cecilia Rodriguez non avrebbe gradito, tanto da chiudere definitivamente il rapporto. Scopriamo di più…

Ignazio Moser e il flirt con Diletta Leotta, tutti i dettagli

Dopo i mesi trascorsi insieme in lockdown nelle tenute agricole della famiglia Moser, Ignazio e Cecilia sarebbero entrati in crisi e si sarebbero detti addio definitivamente.

A quel punto Moser avrebbe trascorso le vacanze a Porto Cervo con Andrea Damante. Sarebbe lì che, in base a quanto riportato dal settimanale, Ignazio avrebbe messo gli occhi addosso a Diletta Leotta.

Qualcuno deve aver riferito all’argentina di queste attenzioni così interessate del suo ex compagno nei confronti della giornalista sportiva, mandando su tutte le furie Cecilia.

Le attenzioni di Ignazio verso Diletta sarebbero state esplicite e notate da molti dei presenti. Le indiscrezioni parlano di una fortissima gelosia da parte di Cecilia nei confronti di Diletta, che avrebbe scatenato la lite e la conseguente rottura definitiva.

Il rumor non è ancora stato confermato dai diretti interessati, ma, in base alle fonti, vi sono buone probabilità che sia vero!