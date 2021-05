Cecilia Rodriguez, quel giudizio su Gilles Rocca che nessuno si aspettava

Dall’alto del suo profilo Instagram, Cecilia Rodriguez prende le parti di Tommaso Zorzi e lancia una sottile stoccata a Gilles Rocca, neo eliminato de L’Isola dei Famosi 2021.

Una Cecilia Rodriguez a gamba tesa, quella che dice la sua sul botta e risposta infuocato tra Tommaso Zorzi e Gilles Rocca, avvenuto nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi. Le affermazioni dell’ex naufrago sono state aspramente criticate sia dai fan dell’opinionista che da Cecilia Rodriguez, ospite nello studio di Ilary Blasi.

Cecilia Rodriguez spara a zero: “Il rispetto e l’educazione non si devono perdere”

È già partito il massacro social-mediatico nei confronti di Gilles Rocca, ex naufrago primitivo noto ai più per il suo modo di fare tendenzialmente aggressivo e scontroso. La sua colpa? Aver sgarbato in diretta tv l’opinionista televisivo Tommaso Zorzi.

Additato alla pubblica riprovazione, il trentottenne romano ha scatenato l’indignazione di milioni di fan di Zorzi e ha calamitato l’attenzione del popolo di Instagram. Quest’ultimo ha chiesto a Cecilia Rodriguez un commento a caldo sullo scontro Zorzi-Rocca e lei ha sintetizzato così:

“Io penso che il rispetto e l’educazione non si devono mai perdere”

Con l’imparzialità che da sempre la contraddistingue, la fidanzata di Ignazio Moser ha disapprovato le dichiarazioni del burbero Gilles:

“Ognuno è libero di dire quello che pensa, ma non mi piace quando le persone dicono cose per ferire l’altro”

Irremovibile dentro e fuori lo studio de L’Isola dei Famosi. Cecilia Rodriguez cerca la guerra con Gilles Rocca? Le sue parole riecheggiano tra le sue Instagram stories.

Cecilia: “io non lo vorrei come fidanzato” (riferito a Gilles) ✈️✈️✈️✈️✈️#isola — INDECENTE ✨ (@AlbiIndecente) May 3, 2021

Ha ragione #CeciliaRodriguez …Gilles Rocca non ha avuto educazione… Capisco che #TommasoZorzi è insopportabile, però lui è aggressivo quando si esprime…Dice le cose in maniera scortese #isola — Zaira Chiari (@ChiariZaira) May 5, 2021