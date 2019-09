Ignazio Moser ripreso mentre fa la pipì da Cecilia Rodriguez: la foto imbarazzante sul web

La bellissima Cecilia Rodriguez fa uno scherzo a Ignazio Moser, la showgirl lo immortala mentre fa i suoi bisogni, la foto fa il giro del web

La bellissima Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono certamente una delle coppie più invidiate dell’intero panorama dello spettacolo. Dopo quasi due anni di relazione, i due sembrano più uniti e complici che mai.

Cecilia Rodriguez riprende Ignazio mentre fa la pipì

Insomma una relazione che sembra procedere a gonfie vele quella tra Moser e la sorella di Belen Rodriguez, Cecilia Rodriguez (che ama molto sedurre i fan con le sue foto infuocate): i due non mancano inoltre di condividere sulle rispettive pagine Instagram, ed in generale sui loro canali social, tutta una serie di foto a testimonianza dei loro viaggi, delle vacanze e dei momenti di coppia.

Ogni giorno, infatti, le stories, le foto ed i post dei due raggiungono migliaia e migliaia di fan che seguono e supportano la coppia.

Ed è Infatti proprio sul profilo Instagram della Rodriguez che ha fatto capolino una foto “scandalo” che ha generato scalpore ed ilarità tra i numerosissimi fan della coppia.Uno scherzo “malefico” che Cecilia ha voluto fare al suo fidanzato, esponendolo pubblicamente in uno dei suoi momenti più “intimi“.

Ignazio Moser pipì in strada

Sembra infatti che nel corso di un lungo viaggio in auto Ignazio Moser abbia sentito l’esigenza di fermarsi per fare i suoi bisogni sul ciglio della strada, il momento è stato prontamente immortalato da Cecilia Rodriguez che ha poi condiviso la foto sul suo profilo Instagram con tanto di “X” e commento ironico.

La foto non lascia trasparire alcun dettaglio intimo di Moser, ma nonostante questo il post ha raggiunto in tempo record un numero esorbitante di likes e di commenti.Sono tantissimi, infatti, i fan che hanno voluto dire la loro riguardo al post pubblicato dalla Rodriguez,spaccando il web in due tra chi ritiene lo scherzo di Cecilia troppo di cattivo gusto e chi ha invece accolto la foto con maggiore ironia ed ilarità.

Non sappiamo come Moser abbia preso l’innocuo, se pure un po’ cattivello, scherzo di Cecilia. Non ci resta che aspettare per sapere se ci sarà una sua eventuale “vendetta”.