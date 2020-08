Cecilia Rodriguez ‘Ha esagerato con Moser come fece con Monte’: il retroscena

La showgirl sta indispettendo i suoi follower a causa del suo prolungato silenzio. Cosa sta succedendo?

Cecilia Rodriguez, sorella della più famosa Belen, sta stancando i suoi follower. La showgirl si è trincerata dietro un pesante silenzio e non parla di cosa sta succedendo con Ignazio Moser. Che abbia fatto la fine di Francesco Monte?

La rottura ed il silenzio di Cecilia

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pare che si siano lasciati, senza lasciare alcun spiraglio per una possibile riappacificazione.

La showgirl però non parla e continua a condividere dei post ambigui che stanno causando l’esasperazione dei suoi molti follower. La domanda più ricorrente è infatti se Ignazio ha fatto la stessa la fine di Francesco Monte?

I fan chiedono chiarezza e non risposte sibilline o che possono essere fraintese. Si chiede di sapere quale sia la verità sul loro rapporto. Temono che la rottura sia definitiva e che Cecilia sia in attesa di un nuovo amore o di un uomo che le faccia battere il cuore.

L’ultimo post

L’ultimo post mostra un collage di foto che ritraggono l’ombra di Cecilia, corredata della didascalia “sombras de ti“, che tradotto significa “ombre di te”.

L’ambigua frase secondo alcuni sembra un chiaro messaggio diretto a Ignazio Moser, come se Cecilia stesse dicendo che sta ancora pensando a lui.

Molti utenti stanno chiaramente chiedendo a Cecilia di aprirsi col suo pubblico e di dire in modo schietto quello che deve dire. Le hanno consigliato questo, per ridurre anche i moltissimi gossip che la vedono come protagonista.

Le chiedono se ha lasciato Ignazio perché si è stancata di lui o perché l’amore è finito, come aveva fatto col precedente fidanzato. Cecilia e Francesco sembravano inseparabili anche prima dell’entrata della showgirl dentro la casa del Grande Fratello Vip.

Si spera che prima o poi si faccia chiarezza o che la sorella Belen parli di ciò che sa facendo rasserenare i fan.