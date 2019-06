Cecilia Rodriguez in un intervista al settimanale Chi si sfoga e parla della relazione di Giulia De Lellis con il bel Andre Jannone, parole pensanti per la giovane influencer

Cecilia Rodriguez, sorella della bellissima e simpaticissima Belen Rodriguez, ha rilasciato un intervista al Settimanale Chi. La giovane modella ha infatti parlato non solo del suo rapporto con Ingazio Moser e del loro futuro insieme, ma anche dello strano rapporto tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone, ex compagno della sorella Belen.

A quanto pare la bella argentina, non ha molta simpatia per i due, tanto che nell’intervista al settimanale Chi, la ragazza ci va giù pensante. La bella Cecilia, senza mezzi termini, ha commentato in modo molto ironico, il rapporto che si è venuto a creare tra Iannone e la bella influencer De Lellis.

Cecilia Rodriguez parole pensanti contro la De Lellis

La giovane modella argentina, fidanzata con il bel Ingnazio Moser ha infatti espresso il suo pensiero sula nuova coppia dell’estate. A quanto pare però Cecilia non prova molta simpatia per la neo coppia, tanto che in un intervista, l’argentina ha fatto notare la poca simpatia che prova per i due:

“Che belli o auguri e figli maschi. Io sono sicura che si troveranno bene, benissimo perché sono della stessa altezza. Anzi, come dite voi qui in Italia, sono alti “un metro e una banana. Precisi precisi. Per me loro sono perfetti insieme anche per questo motivo”

Cecilia e Ignazio, usano il vibratore

L’ex concorrente del Grande Fratello, inoltre, nell’intervista ha anche parlato dei rapporti intimi con Ignazio, svelando che nella loro intimità spesso e volentieri usano giochetti per mantere vivo il loro rapporto. Secondo la coppia infatti per riuscire a mantener la passione, ammettono di usare il famoso vibratore, visto qualche settimana fa, in un video pubblicato da Ignazio Moser.

Ma i due cambiano subito discorso, parlando delle poche opportunità lavorative che il mondo dello spettacolo le offre e si sfoga dicendo:

“Io sono incazzata nera perché non capisco una cosa: in tv ci sono sempre o quasi gli stessi volti. Non dico di meritarmi chissà che cosa, però non posso sempre essere quella dei reality. Sono una ragazza solare, ho la simpatia dalla mia parte…Aspetto la mia opportunità perché so che arriverà….”

Un duro sfogo che sembra essere un appello al mondo dello spettacolo, per poter far risaltare le qualità che tutt’ora non ha avuto modo di poter mettere in mostra.