Cecilia Rodrìguez, chi è la fidanzata di Ignazio Moser: dalla carriera da modella a quella di imprenditrice

Dopo lunghe settimane, questa sera sarà al fianco del suo Ignazio Moser per la Finale dell’Isola dei Famosi. Ma chi è dietro i riflettori Cecilia Rodrìguez?

Come è noto questa sera 7 Giugno 2021, verrà incoronato il vincitore dell’Isola dei Famosi. A fare il tifo ”a domicilio” per Ignazio Moser, la sua dolce metà Cecilia Rodriguez.

Celebre anche per essere la sorella minore di Belèn Rodriguez, è uno dei volti più amati dal pubblico italiano soprattutto sui social, dove è seguita da oltre 4,3 milioni di followers.

Chi è Cecilia Rodriguez

Classe 1990, Cecilia Rodriguez, ha iniziato la sua carriera da modella posando per alcune riviste locali, per poi raggiungere sua sorella Belèn in Italia nel 2008.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Nell’arco dei suoi primi anni in Italia, ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo apparendo in note trasmissioni televisive, quali ”I Raccomandati” e il ”Chiambretti Night”.

Cechu approderà poi in alcuni dei più amati Reality di Mediaset, prima ”L’Isola dei Famosi” nel 2015, poi il ”Grande Fratello Vip” nel 2017, dove conoscerà il suo attuale compagno Ignazio Moser.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Non solo una modella e una celebre influencer sui social, Cecilia Rodrìguez è anche un’imprenditrice. Come è noto insieme a sua sorella Belèn ha disegnato e lanciato la sua prima collezione beachwear, ”Me fui”.

Da qualche mese invece la Cechu ha lanciato insieme alla sorella e al fratello Jeremias, una nuovissima linea di abbigliamento, la quale sta riscuotendo sui social un grandissimo successo, ”Hinnominate”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

La dolce dedica al ”Pelado” del suo ”corazòn”

A pochissime ore dalla finale, Cecilia Rodrìguez che questa sera 7 Giugno 2021, sarà presente alla finalissima per supportare il ”Pelado” del suo ”corazòn”, ha pubblicato sui social un post che ha commosso i suoi followers.

Una lunga dedica, tutta per l’uomo con il quale vorrà condividere il suo futuro con tantissimi progetti di vita, tra cui quello di allargare la famiglia. Eccone uno stralcio:

”sei entrato e subito ti sei adattato al gruppo che mica era facile, ti sei fatto amare da tutti, sei stato una forza della natura, sempre educato, sempre col sorriso che ti contraddistingue”

e ancora:

”Per me hai vinto amore mio. Conto le ore per vederti, poter riabbracciarti forte forte e riempirti di baci”

ha scritto la sorella di Belen sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Parole dolcissime che hanno conquistato il cuore di tutti, e sicuramente conquisteranno anche quello di Ignazio, quando le leggerà di ritorno dall’Isola!

E se ”gli ultimi saranno i primi”, allora sarà proprio Moser a trionfare? Non ci resta che scoprirlo sintonizzandoci questa sera su Canale 5 dopo le 21.15.