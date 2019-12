‘Mangiavo e vomitavo’ Cecilia Rodriguez il dramma della malattia: la sorella di Belen racconta tutta la verità

La bellissima argentina, Cecilia Rodriguez è stata intervistata nel programma di Rivelo, condotto da Lorella Boccia, alcuni segreti mai rivelati prima d’ora.

La bellissima showgirl Cecilia Rodriguez, è una donne più amate del mondo dello spettacolo. Pare, infatti, che la sorella di Belen abbia avuto il suo grande successo dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip. Nonostante sia stata accusata di aver trattato troppo male il giovane Francesco Monte lasciando su due piedi in diretta tv.

Nonostante questo sia stato un periodo non semplice per Cecilia, quello più difficile è stata quello raccontata a “Rivelo” nel programma di Lorella Boccia, parlando di alcuni problemi di salute.

La bellissima showgirl infatti si è raccontata a cuore aperto raccontando di alcuni problemi alimentare che hanno segnato la sua vita. La giovane Cecilia infatti per la prima volta, ha confidato di aver sofferto di bulimia ed anoressia

“E’ una cosa che non ho mai raccontato, forse ad Ignazio.Ho avuto un periodo quando ero arrivata in Italia che volevo fare la modella e ovviamente lei mi hanno detto si ti prendiamo, ma devi lavorare sulla tua immagine, devi sistemare i denti, andare in palestra, metterti a dieta”

ha raccontato Cecilia.

“mangiavo quantità industriali per saziarmi e dopo mi sentivo male e vomitavo…Ho detto ok va bene sono andata da un nutrizionista che mi ha dato una dieta dove mi hanno tolto tutto, volevo dimagrire e mettermi in forma per poter lavorare”.