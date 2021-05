Cecilia Rodrìguez bomba sexy in bianco: “Altro che la Salemi”

La sorella di Belèn Rodrìguez ha incantato e stuzzicato i suoi followers con alcuni scatti molto sensuali. La ‘stangata’ a Giulia Salemi e Fariba Therani non passa inosservata.

Cecilia Rodrìguez è tra i volti dello spettacolo più seguiti in particolar modo sui social, dove conta oltre 4 milioni di Followers.

In questi giorni la sorella della celebre showgirl argentina, è finita al centro di alcuni rumors secondo i quali, in un recente viaggio in aereo sulla tratta Napoli-Milano, le sarebbe stato assegnato dalla compagnia, un posto vicinissimo a quello del suo ex cognato, il ballerino Stefano De Martino.

L’incontro, rispetto al quale non ci sono prove, ha suscitato tuttavia l’interesse e la curiosità da parte dei fan, i quali si sono chiesti se i due si fossero incrociati o se si fossero salutati. Chiaramente un mistero, rispetto al quale solo i diretti interessati possono eventualmente far luce.

Poche ore fa invece, Cechu ha letteralmente mandato in tilt Instagram, con alcuni scatti dalle sfumature sensuali, poi la stangata alla celebre modella italo-persiana e la naufraga dell’Isola dei Famosi. Ecco tutti dettagli.

Cecilia Rodrìguez esplosione di sensualità

La bella influencer ha sfoggiato in uno dei suoi ultimi shooting fotografici, un bellissimo outfit total white, il quale mette in evidenza la sinuosità delle sue forme, a partire dal decollète, elegantemente messo in evidenza dallo scollo audace del top, sino alle sue gambe, valorizzate dallo spacco vertiginoso della gonna.

Gli scatti hanno conquistato insieme oltre 40mila like, e centinaia di commenti. Numerosissimi i messaggi che omaggiano la bellezza latina di Lady Moser:

‘Pazzesca’

e ancora:

‘Sei una modella superlativa. Magnifica la tua eleganza e classe non regge paragoni con nessun’altra’

sono solo alcuni dei numerosissimi commenti.

La ‘stangata’ a Giulia Salemi e la madre Fariba

Non è passato inosservato tra i diversi commenti, quello di una fan di Cecilìa Rodrìguez, la quale riferendosi presumibilmente a lei e sua sorella Belèn, le ha messe a paragone con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e sua madre Fariba Therani, scrivendo:

‘Queste sono donne vere, non la salemi e la madre’

Una vera stangata da parte del web per la modella italo-persiana e la Therani, la quale è stata recentemente vittima di un provvedimento disciplinare per aver violato l’accordo con la conduttrice dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi, rivelando agli altri naufraghi l’esistenza della Playa Imboscadissima, che le era stato vietato, mandandola direttamente al televoto e rischiando l’eliminazione.

Ci saranno repliche da parte delle interessate? Staremo a vedere.