Attimi di paura per la bellissima showgirl Cecilia Rodriguez: l’argentina protagonista di uno spiacevole imprevisto. Ecco cosa le è successo

La bellissima showgilrl Cecilia Rodrguez sorella della conduttrice Belen Rodriguez, è stata vittima di uno spiacevole inconveniente. La bella Cecilia ha documentato gli attimi di paura su Instagram.

La giovane sorella di Belen,Cecilia Rodriguez è riuscita ad ottenere anche lei un grandissimo successo. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Cecilia sembra aver ricevuto un ottimo successo aumentando anche il numero di followers e richieste di collaborazione. Pare però che nelle ultime ore la bella argentina abbia avuto uno spiacevole inconveniente al rientro da Marrakech.

L’argentina, questa volta non in compagnia del suo Ignazio, si è rimessa in viaggio partendo di nuovo per la Spagna (Tenerife) per un nuovo shooting fotografico.

Cecilia, l’imprevisto diventa virale

Ma l’imprevisto è partito proprio qui, la showgirl come è solita fare infatti, ha documentato tutto su Instagram con dei video sui social.

La showgirl come ogni sua collega è sempre molto attiva sui social e anche in occasioni di “terrore” tende a documentare il tutto sui social. La modella argentina infatti come si è visto dalle sue Instagram Stories è rimasta bloccata all’interno di un ascensore. Cecilia ha documentato il tutto con tanti video su Instagram. Attimi di panico per la showgirl e per gli amici bloccati all’interno dell’ascensore, pare però che tutto si sia risolto nel breve tempo possibile e poco dopo le porte dell’ascensore si sono aperte normalmente.