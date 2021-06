Cecilia Rodriguez aspetta Ignazio Moser in costume: lo scatto è bollente –...

Cecilia Rodriguez con il suo ultimo scatto ha ipnotizzato il web, vediamolo. – FOTO

La fidanzata di Ignazio Moser è sempre più bella, i due si incontreranno a breve durante la finale de L’Isola dei Famosi.

Cecilia Rodriguez alle Hounduras

Domani ci sarà la finale del reality di Ilary Blasi e Cecilia Rodriguez, poche ore fa, è sbarcata vicino all’isola di Ignazio Moser per fargli una bellissima sorpresa.

Il naufrago sarà stupito di abbracciare la sua dolce metà in un giorno così importante per lui.

Anche la fidanzata di Andrea Cerioli, Arianna Cirrincione farà la stessa cosa.

Manca poco e l’attesa è sempre più breve, infatti sui social la Rodriguez ha raccontato che è molto ansiosa per questo incontro.

Lei ha raccontato di non vedere l’ora di ritornare a casa insieme a lui:

“Sinceramente sono felice che dovrà fare la quarantena così lo terrò tutto per me: sono pronta a coccolarlo e a cucinare per lui.”

A breve i due si riabbracceranno dopo tutto questo tempo, di certo non mancheranno le emozioni nella finale de L’Isola dei Famosi.

Cecilia Rodriguez, lo scatto in costume è troppo sexy

La bella showgirl si trova nel residence hondureno in attesa della finale e per ammazzare il tempo, Cecilia ha pubblicato uno scatto davvero mozzafiato sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Nell’immagine si vede lei super abbronzata che prende il sole, sfoggiando un micro bikini nero, senza spalline, che mette in risalto il suo favoloso décolleté.

La fidanzata di Ignazio, si mostra con gli occhi chiusi e di profilo, mostrando i suoi lineamenti che sembrano disegnati.

Ovviamente, ha ricevuto tantissimi apprezzamenti per la sua bellezza disarmante e non sono mancati i commenti del tipo “Stupenda…pronta per il tuo nachito”, “Che profilo pazzesco e che abbronzatura”, “Sei un’opera d’arte, uno splendore”.

Cecilia Rodriguez ha fatto colpo, ma questo è niente! Nella puntata di domani de L’Isola dei Famosi, lascerà tutti senza parole.

