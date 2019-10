Cecilia Rodriguez ‘A letto è molto…’: Ignazio Moser svela i dettagli intimi delle performance tra le lenzuola con la sorella di Belen

Ignazio Moser fa una rivelazione piccante sul suo rapporto intimo con Cecilia Rodriguez. Ecco come è a letto la sorella di Belen Rodriguez

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tra le coppie più ammirate dai social si dalle loro prime effusioni tra le mura della ‘Grande Casa’ del Grande Fratello Vip.

I due sono molto seguiti sui social dove amano condividere con i loro amici e i loro fan, le loro vacanze, le loro avventure e gli stralci del loro quotidiano.

Nonostante pare non sia molto ben vista dal suocero dell’ex ciclista, il quale l’ha più volte criticata per non essere una ‘donna di casa’, lui l’ama per ciò che è.

Ignazio Moser, la rivelazione piccante su Cecilia Rodriguez

La coppia pare sia unita certamente da una grande ‘passione’ sotto le lenzuola. A dimostrazione di ciò la piccante e imbarazzante rivelazione su Cecilia Rodriguez durante una cena tra amici ripresa in una Instagram Stories.

Moser, nel corso della serata ha iniziato a parlare dell’importanza dell’allenamento e del tenersi in forma.

L’ex ciclista rivela che secondo la sorella di Belen Rodriguez innazitutto è importante mangiare sano, in quanto ‘60% dell’allenamento si fa a tavola, mentre il 40% in palestra’.

Poi la domanda pungente di un’amica di Cecilia:

‘E a letto?’

la replica immediata di Moser, con tono malizioso:

‘La Chechu è molto allenata’

La reazione di Cecilia Rodriguez in diretta

La replica dell’ex ciclista ha suscitato ilarità tra i componenti della comitiva.

La sorella di Belen però non è stata dello stesso parere, anzi, è apparsa in video terribilmente imbarazzata per la dichiarazione bollente del suo compagno.

Cosi Cecilia Rodriguez si è voltata verso di lui facendole il gesto di ‘stare zitto’, in modo che non rivelasse altri particolare del loro privato rispetto alle sue ‘performance’ a letto.