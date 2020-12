“Per fortuna non sono la Gregoraci”. Cecilia Capriotti, veleno puro: siluro senza precedenti al GF Vip

“Per fortuna non sono la Gregoraci”, la stoccata arriva da Cecilia Capriotti, new entry del Grande Fratello Vip 5. Un chiaro riferimento alla battuta di Stefania Orlando, pronunciata durante l’ultima puntata del reality show.

Nel corso della ventisettesima puntata del GF Vip 5, Cecilia Capriotti ha ricevuto una tiepida accoglienza da parte degli abitanti della casa. Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, dietro indicazione del conduttore, si sono presi gioco di lei e l’hanno massacrata con frecciatine al vetriolo e caustico sarcasmo.

Sabato 18 dicembre, mentre era seduta a tavola in compagnia di Giulia Salemi e Samantha De Grenet, Cecilia Capriotti ha ricordato le frasi scherzose ricevute durante il suo ingresso. Tommaso e Stefania, con tono provocatorio, l’hanno punzecchiata e hanno fatto un confronto con Elisabetta Gregoraci.

La showgirl marchigiana non ha preso molto bene il paragone con L’ex signora Briatore e, con toni tranchant e aspri, ha sentenziato:

“Stefania mi ha detto: ‘Con quei bracciali non sei mica la Gregoraci’. Io volevo dire: ‘Ma per fortuna non sono la Gregoraci!‘. Non è che mi ha detto: ‘Non sei Sophia Loren‘… con tutto il rispetto”