Cecilia Capriotti ‘Ora è in carcere per truffa’: ha intascato più di 10mila euro con l’inganno

Cecilia Capriotti ‘Ora è in carcere per truffa’: ha intascato più di...

Cecilia Capriotti è un’altra vittima di truffe. Adesso chi è immischiato nella losca vicenda dovrà pagare caro e dovrà risarcire le vittime

Cecilia Capriotti sarebbe stata raggirata da un uomo che l’avrebbe persuasa a inviargli una grossa somma di denaro simulando dei grossi problemi familiari, come il fatto di avere una figlia bisognosa.

Il truffatore avrebbe inoltre imbrogliato e tentato di violentare un’altra showgirl italiana.

Il caso Pamela Prati ha interamente concentrato l’attenzione dei media su un fenomeno macabro di questi tempi, ovvero sia le truffe online.

Cecilia Capriotti e la truffa online

Una di quelle ad aver subito truffe online sarebbe Cecilia Capriotti, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, che ha parlato di una sconvolgente testimonianza nel programma web di Giovanni Ciacci “Non Ditelo A Ciacci”.

Mark Caltagirone non c entra nulla, ma la dinamica sembra ripetersi: ti contattano via mail per proporti un lavoro e poi ti richiamano.

Nel caso della Capriotti, l ha contattata una certa segretaria per conto di questa persona molto importante che era a capo di alcuni alberghi in tutto il mondo. Un nome assolutamente fasullo.

L’uomo sfruttava le sue disgrazie

L’uomo le mandava delle foto con una bambina piccolina, molto tenere. Lui fin dall’inizio, racconta Cecilia, le ha parlato in modo molto confidenziale proponendomi di lavorare come assistente di pubbliche relazioni nei suoi alberghi. L’aveva già bloccato, in quanto non era il lavoro per lei.

Eppure lui la prendeva proprio a livello di sentimenti. Ha sfruttato il malessere di questa bambina che diceva di avere, la sua compagna era morta durante il parto. Economicamente stava bene, abitava a Las Vegas, telefonava a Cecilia con WhatsApp.

‘se mi mandi dei soldi posso giocarli con delle giocate sicure in modo tale che io possa vincere e crescere mia figlia‘.

Dopo le parole del truffatore, Cecilia si è lasciata trasportare dalla tenerezza, trasferendo sul suo conto ben 10.000 euro.

La consapevolezza dopo la truffa

Dopo essersi resa conto della truffa, Cecilia ha immediatamente denunciato l’uomo, di cui non può fare il nome per via del procedimento legale in corso. La Capriotti ha raccontato anche di un’altra vittima italiana, che sarebbe stata addirittura aggredita.

Pare che lo stesso uomo abbia truffato anche una showgirl italiana. Il nome non può essere reso pubblico, ma sembra che abbia cercato di violentarla. Non è una sua amica, è una conoscente.

L’ha chiamata ed era ancora scioccata e traumatizzata. Poi, Cecilia l ha anche invitata a parlare, ma, naturalmente, non se l’è sentita.