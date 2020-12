“Se fossi un uomo me la…” Cecilia Capriotti, il commento su Dayane Mello che non ti aspetti

“Se fossi un uomo me la…” Cecilia Capriotti, il commento su Dayane...

Al Grande Fratello Vip 5 Cecilia Capriotti tesse le lodi di Dayane Mello, la elogia e lancia una sottile stoccata ad Andrea Zenga.

Una Cecilia Capriotti controcorrente, quella che dice la sua opinione sul bacio scoccato tra Dayane Mello e Andrea Zenga. Un bacio aspramente criticato sia dai concorrenti che dai telespettatori, che da Andrea Zenga si aspettavano un modus operandi differente.

La new entry Andrea Zenga, ultimo arrivato nella casa del Grande Fratello Vip 5, è reo di non aver preso una posizione ferma e decisa nei confronti di Dayane Mello. Dopo averla baciata il giorno di Santo Stefano, il ventisettenne milanese ha dichiarato di non aver alcuna intenzione di intraprendere una liaison amorosa con lei.

Una presa di posizione condivisa dalla maggior parte dei vipponi, fortemente contrari alla nascita di love story forzate, finalizzate a calamitare l’attenzione mediatica. Tra coloro che si sono schierati dalla parte di Andrea Zenga, annoveriamo Stefania Orlando.

GF Vip 5, Cecilia Capriotti e le parole d’elogio rivolte a Dayane Mello

Cecilia Capriotti, di tutt’altro avviso rispetto ai suoi coinquilini, difende a spada tratta la trentunenne brasiliana e tesse le sue lodi:

“Io se fossi un uomo me la giocherei con una come Dayane. La passione, il carattere che ti travolgono… Impazzire di amore stupendo”

Parole con cui spazza via tutti i pregiudizi di basso rango, di chi punta il dito contro la modella, rea di esser disposta a tutto pur di ottenere risalto mediatico.

Concordo con Cecilia, fossi un uomo con dayane me la giocherei #gfvip — dorotea (@doroteas91) December 27, 2020

Cecilia su Dayane: “Io se fossi uomo me la giocherei…”

E anche lei si è invaghita della Reina xD #Rosmello #GFVIP — Rawen Rannou (@GRawen1) December 27, 2020