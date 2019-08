Cecilia Rodriguez si spoglia con Ignazio Moser, la foto intima finisce sui social

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nudi allo specchio, la foto della coppia virale sul web: “Fate pena..ma solo perché siete concentrati solo su una cosa…”

La coppia formata da Ignazio e Cecilia torna a far parlare di sé con uno scatto fuori alle righe pubblicato sui social. Come sempre, non sono mancate critiche da parte del web.

Cecilia e Ignazio, nudi allo specchio

Una delle coppie più amate e, allo stesso tempo, più discusse della rete è senza dubbio quella formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Il loro amore è nato per puro caso: i due si sono incontrati durante la loro esperienza televisiva al reality show di Canale 5, Grande Fratello Vip. Da allora, sono diventati inseparabili e insieme hanno costruita una relazione solida. La coppia è seguitissima sui social e anche questa volta ha stupito i suoi fan con un scatto pubblicato sui social. Per quale motivo?

L’ex ciclista e la sorella di Belen Rodriguez appaiono nudi dinanzi allo specchio. Nel dettaglio, Cecilia con una mano tiene il cellulare per scattare la foto e con l’altra copre il suo seno mentre con indosso solo uno slip mentre il suo fidanzato appare con un boxer aderente. Come accade spesso, la foto della giovane è finita nel mirino delle critiche, ecco perchè.

Le critiche dal web

Non molte ore fa, la modella argentina ha condiviso una foto insieme al suo fidanzato in intimo allo specchio. Lo scatto in questione ha scatenato non poche polemiche sui social. Un utente ha, infatti, scritto:

“Fate pena..ma solo perché siete concentrati solo su una cosa…e la vita È anche altro….un figlio di papà e una mantenuta dalla sorella che senza lei stavi in Argentina…cresci..”

E ancora: