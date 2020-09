Su Venere è stata scoperta la fosfina e, dunque, si fa largo l’ipotesi che possa esserci stata o c’è vita.

Tracce di fosfina, una molecola legata alla vita, sono state trovate da alcuni astronomi in alcune nuvole su Venere.

La scoperta

Su Venere potrebbero esserci tracce di vita. Alcuni astronomi internazionali, infatti, hanno rintracciato tra le nuvole del pianeta, alcune tracce di fosfina. Quest’ultima è una molecola rara sul pianeta terra e che si collega ai processi biologici degli esseri viventi. Per verificare ulteriormente queste tracce, dovranno essere condotti ulteriori studi.

A guidare il team, c’è la professoressa dell’Università di Cardiff, Jane Greaves. La professoressa ha spiegato che la fosfina è un gas che s, sulla terra può essere prodotta soltanto in modo industriale oppure attraverso alcuni microbi che sono in gradi di proliferare senza ossigeno.

Sul pianeta, dunque, non è escluso che, dopo ulteriori studi, potrebbe proliferare la vita. La scoperta è stata pubblicata su Nature Astronomy, una ricerca scientifica.

Un’ipotesi maturata da tempo

Gli astronomi, nel corso degli anni, avevano maturato spesso l’idea che tra le nuvole potessero proliferare i microbi.

Stavolta la fosfina è stata rilevata attraverso il telescopio posizionato ale Hawaii James Clerk Maxwell Telescope (JCMT). Una ricerca che è stata perfezionata con il supporto di 45 telescopi dell’ALMA in Cile. La lunghezza d’onda analizzata era più piccola di un millimetro.

Venere presenta un’attività geologica molto recente. L’esperimento è nato per curiosità, per sfruttare la tecnologia del potente telescopio.

“Pensavo che saremmo stati in grado di escludere scenari estremi, come le nuvole piene di organismi. Quando abbiamo ricevuto i primi accenni di fosfina nello spettro di Venere, è stato uno shock!”

ha ammesso la professoressa Greaves, come si legge su SkyTg24. Dopo l’individuazione della fosfina, sono state indagate le cause della presenza di fosfina su Venere, uno dei pianeti del sistema solare più caldi. Sulle nuvole, però, le temperature sono più miti. In passato, dunque, il pianeta potrebbe aver ospitato degli organismi viventi.