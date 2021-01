C’è Posta per Te, Spoiler prossimi ospiti: Can Yaman, Bonolis e molti altri- VIDEO

C’è Posta per Te, Spoiler prossimi ospiti: Can Yaman, Bonolis e molti...

Lo show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi torna con le nuove attese puntate, con ospiti e sorprese da non perdere!

La formula vincente del people show è tornato a mietere un successo dopo l’altro facendo commuovere ed emozionare il pubblico a casa.

Scopriamo cosa ci aspetta nei prossimi appuntamenti di C’è posta per te il sabato sera su Canale 5!

C’è posta per te, ascolti vertiginosi: Maria batte Conti

Il people show C’è Posta per te è ormai da anni una delle certezze di Canale 5.

Il formato basato sulle storie difficili di persone che cercano di riallacciare rapporti con parenti, ex amori o figli, coinvolge profondamente il pubblico a casa.

La straordinaria capacità di ascolto e narrazione di Maria De Filippi, unità ad un’innata sensibilità, aggiunge valore al programma.

L’edizione 2021 è iniziata da poco e ha già dato conferme per quanto riguarda lo share.

Nelle due puntate già andate in onda il sabato sera si è raggiunto lo share del 30% con picchi di telespettatori fino a sei milioni a serata.

La trasmissione di Canale 5 ha raggiunto lo scopo di stracciare il programma competitor della Rai. Affari Tuoi con Carlo Conti si è assestato su poco più di 4 milioni di telespettatori.

Numeri che rendono di sicuro stabile la collocazione del people show il sabato sera.

Super ospiti in arrivo: gli spoiler

Uno dei motivi che ha contribuito negli anni al successo di C’è posta per te è la presenza di ospiti vip. I personaggi famosi accettano di sedersi assieme ai partecipanti per sostenerli nella richiesta espressa nella lettera.

I momenti commoventi o divertenti sono sempre molto seguiti ed apprezzati.

Tra gli ospiti delle scorse puntate sono intervenuti gli attori Marco Bocci, Giulia Michelini e la bellissima Sabrina Ferilli. Anche il cantante Irama accompagnato da sua mamma Ida ha fatto emozionare le sue fan.

Le anticipazioni ci svelano i nomi dei vip che interverranno nelle prossime puntate a partire da sabato 23 gennaio.

Tra gli ospiti più attesi il bellissimo attore turco Can Yaman.

La star della soap turca DayDreamer è molto apprezzato nel nostro Paese e bisserà di certo i numeri di share dati dalla sua presenza nell’edizione dello scorso anno.

Il bel Can sarà probabilmente ospite anche alla kermesse Sanremese, come vi abbiamo anticipato in questo articolo. La star al momento è anche al centro del gossip che lo vede forse impegnato in una love story con Diletta Leotta.

Oltre all’attore vedremo nello studio di Queen Mary anche due volti storici della tv italiana: Gerry Scotti e Paolo Bonolis.

Il matador del preserale Avanti un altro e il volto di Caduta Libera sono tra i presentatori più amati di sempre dai telespettatori per la loro versatilità e simpatia che di certo mostreranno anche a C’è posta per te.

Oltre a loro sarà poi la volta del bomber della Lazio e della Nazionale Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena.

Se non vuoi perderti nessuna anticipazione e curiosità sul people show di Maria De Filippi continua a seguirci!