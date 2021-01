C’è Posta Per Te, spoiler: Maria confessa ‘Con Can Yaman? Rapporto speciale’

Ecco tutte le novità della nuova edizione dello show e le scottanti rivelazioni fatte da Maria De Filippi su Can Yaman e la nascita del programma.

C’è Posta Per Te tornerà su Canale 5 da sabato, 9 gennaio 2021. La nuova edizione è attesissima e vedrà importanti novità.

La produzione si è dovuta adeguare alle norme antivirus, ma riuscirà comunque a regalare intense emozioni ai fan del programma.

La star più attesa della nuova edizione è senza dubbio Can Yaman, su cui Maria De Filippi ha fatto delle importanti rivelazioni.

Anticipazioni C’è Posta Per Te: tutte le novità e com’è nato lo show

Prima dell’inizio delle registrazioni, Maria De Filippi e il suo entourage si sono riuniti per capire come conciliare lo svolgimento del programma ai protocolli antivirus.

Al bando gli abbracci e le strette di mano! Per il resto, tutto dovrebbe rimanere com’è.

Nel corso di un’intervista al settimanale DiPiù Tv, Maria De Filippi ha rivelato di scegliere lei, in prima persona, le storie trattate nello show.

La celebre conduttrice ha confessato anche com’è nata l’idea della trasmissione:

“Un giorno, l’allora ministro dell’Istruzione Luigi Berlinguer mi ha chiesto un incontro. Fuori dal ministero, un fan mi ha fermato e mi ha chiesto di consegnare una lettera al ministro”.

Proprio quell’episodio ha fatto venire in mente alla De Filippi l’idea di un programma che esaudisse i desideri delle persone.

Anticipazioni C’è Posta Per Te: Maria De Filippi confessa “Io e Can Yaman siamo amici speciali”

Una delle star più attese di questa nuova edizione di C’è Posta Per Te è sicuramente Can Yaman, l’attore che in DayDreamer – Le Ali Del Sogno interpreta Can Divit.

Proprio sull’interprete, Maria De Filippi ha fatto delle dichiarazioni inedite:

“Io e Can Yaman siamo amici speciali, lo voglio nel mio show.”

Non è chiaro se l’attore sarà presente in studio nel corso della prima o della seconda puntata.

Per scoprirlo, non rimane che attendere ulteriori aggiornamenti.