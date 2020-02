‘Innamorata di una donna’ Maria De Filippi, amore lesbo: lo sfogo in diretta contro la mamma che nega la relazione

‘Innamorata di una donna’ Maria De Filippi, amore lesbo: lo sfogo in...

Maria De Filippi sbotta in diretta. L’amore lesbo e lo sfogo contro la madre che rifiuta la relazione della figlia

C’è Posta per te è tra i programmi Mediaset più seguiti dal pubblico italiano il sabato sera.

Condotto da Maria De Filippi, è molto amato dai telespettatori e aiuta chi ne ha bisogno a risolvere le relazioni spesso familiari tra persone, cercando di ricongiungerle, ma non sempre tutti i tentativi vanno a buon fine.

Durante la puntata del 22 Febbraio la conduttrice sbotta contro la madre della sua ospite in studio. Scopriamo di più.

C’è posta per te, amore lesbo: lo sfogo in diretta

Nello studio di Maria De Filippi durante l’ultima puntata andata in onda lo scorso sabato 22 Febbraio, nello studio di C’è posta per te, la storia di un’amore travolgente, quello tra Miriam e Marcella.

Un amore però non accettato dalla madre di quest’ultima, perchè ‘non normale’ in quanto omosessuale, e che per questa ragione ha deciso di ‘rompere’ quel legame tanto forte che le ha sempre unite.

A chiamare Maria, la compagna di Marcella, la bellissima Miriam, che col suo gesto ha voluto dimostrare alla donna quanto tenesse a sua figlia Marcella, mettendosi tra l’altro da parte senza rispondere alle affermazioni omofobe della donna, che ha più volte ribadito:

‘Io su queste cose non ci posso fare niente’

e ancora:

‘Non è normale’

ha detto tra il dispiacere e l’incapacità di riuscire a cambiare il suo punto di vista.

Miriam e Marcella: interviene Maria De Filippi

Tra le richieste di Marcella che ha provato in ogni modo a cercare di far riflettere sua madre, ricordandole quanto sono state sempre unite e quanto siano importanti l’una per l’altra, senza risultati, interviene Maria De Filippi, la quale fa notare alla donna:

‘Rifletti quando dici che non è normale perché dici a tua figlia che non è normale. Lei si è solo innamorata!’

Ma facendo spallucce la mamma di Marcella, rivela ancora una volta di non riuscire ad accettare una cosa simile perchè secondo i suoi canoni l’amore è tra uomo e donna, e non tra persone dello stesso sesso. E che, se ci sarà, sarà solo per sua figlia.

La donna ad ogni modo accetta di aprire la busta e abbraccia sua figlia, mantenendo però le distanze da Miriam che dolcemente e con rispetto, le dice che aspetterà quanto tempo ha bisogno, per un caffè e darle la possibilità di farsi conoscere.

Maria De Filippi conclude dicendo alle ragazze che se pur non sembri questo è già un piccolo passo. Ecco un breve corto della puntata: