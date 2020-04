In un’intervista per il Corriere.it, Maria De Filippi ha parlato delle ripercussioni della pandemia Coronavirus sul protocollo della storica trasmissione tv ‘C’è Posta per Te’.

Dopo aver stravolto la propria agenda per attenersi alla rigida regolamentazione ministeriale inerente l’emergenza sanitaria nazionale, la conduttrice Maria De Filippi ha annullato la stragrande maggioranza delle sue trasmissioni televisive. Nella fattispecie, il celeberrimo show C’è Posta per Te.

Il leggendario programma condotto da Maria De Filippi non deve fare i conti soltanto con l’assenza del pubblico in studio, ma anche con il possibile contatto fisico tra i protagonisti, subito dopo l’apertura del celebre separé a forma di busta.

Maria De Filippi illustra i possibili cambiamenti

Attraverso un’interessante intervista per il sito Corriere.it, la 53enne milanese ha voluto fare chiarezza sul destino del suo show:

“La busta di ‘C’è Posta per Te’ che si toglie e l’abbraccio si potranno ancora fare? Ora non lo so. Ma so che la tv deve corrispondere a quello che succede fuori, questo è il momento che viviamo e di conseguenza va pensato tutto diversamente. Magari dovremo abituarci a una riduzione del pubblico, abbiamo visto che si può fare per necessità televisiva anche senza ospiti”

Sembra proprio che le restrizioni del decreto ministeriale di Giuseppe Conte non preoccupino affatto Maria De Filippi. La brillante conduttrice di Canale 5 preferisce anteporre la salvaguardia della salute delle persone alle regole e al protocollo della sua trasmissione televisiva.

“Ci dovremo adattare perché non sappiamo quanto durerà e gli investimenti saranno necessariamente ridimensionati. Ma la tv, la tv che faccio io, ha sempre rispecchiato la realtà e dunque dovremo rimodularci: bisognerà dare più importanza alle parole e meno ai comportamenti e quello che diremo dovrà corrispondere ai sentimenti che manifestiamo”

Dunque C’è Posta per Te non si tocca, almeno per ora. Maria De Filippi non ha annunciato alcuna sospensione del programma, se non alcuni piccoli accorgimenti da metter in pratica al momento dell’apertura del separé a forma di busta.