C’è Posta per Te, anticipazioni puntata del 13 febbraio: super ospiti attesi-...

La nuova puntata del people-show condotto da Maria De Filippi andrà in onda sabato 13 febbraio e gli spoiler promettono grandi sorprese!

Continuano gli ascolti eccellenti per la trasmissione di Canale 5 che porta sullo schermo i sentimenti e storie coinvolgenti e sempre diverse.

Anche nella prossima puntata sono attesi come ospiti grandi nomi dello spettacolo che porteranno momenti di commozione e divertimento.

Scopriamo chi saranno i vip presenti nello studio di C’è Posta per Te assieme a Maria De Filippi il 13 febbraio!

C’è Posta per Te, spoiler ospiti

Torna come ogni settimana ad allietare il sabato sera, il people show C’è Posta per Te.

Anche il 13 febbraio dunque gli appassionati della trasmissione potranno godersi qualche ore in compagnia di tutta la squadra di Maria De Filippi per la sesta puntata della 24esima edizione.

Come ogni settimana è molto atteso il momento in cui WittyTv rilascia i nomi degli ospiti che saranno presenti durante la puntata. Uno degli ingredienti del successo del people show infatti è proprio rappresentato dalla presenza, in ogni serata, di nomi e volti famosi dello showbitz.

Gli ospiti intervengono direttamente nelle storie dei partecipanti, aiutando e sostenendo nella consegna della posta e portano poi la loro esperienza e simpatia per rallegrare il pubblico in studio e a casa.

Nella prossima puntata saranno dunque presenti due ospiti molto amati. Il primo ospite sarà l’istrionico presentatore volto storico della tv Paolo Bonolis.

Ma non sarà il solo, la serata ospiterà anche la bellissima e versatile Federica Pellegrini, campionessa di nuoto ed anche volto tv grazie alla sua partecipazione come giurata a Italia’s Got Talent.

La trasmissione di Queen Mary sempre campione di ascolti

Lo show del sabato sera di Canale 5 ormai da 24 edizioni rappresenta una conferma di qualità ed apprezzamento per Mediaset.

A fare la differenza rispetto alle trasmissioni concorrenti è la formula della trasmissione che mette in campo sentimenti reali di persone comuni raccontate con tatto e semplicità dalla bravissima Maria De Filippi.

Anche per l’edizione 2021 i numeri danno ragione alla scelta di puntare su C’è Posta per Te: per le prime 4 puntate si è registrato una media dello share del 29,32% che corrisponde a più di 6 milioni di telespettatori come riporta TuttoTv.

Anche sui social i fan esprimono commenti molto positivi sulla trasmissione e ciò fa supporre che si potrà godere della visione del programma ancora a lungo!

Per scoprire cos’altro accadrà nell’atteso appuntamento di sabato prossimo di C’è Posta per Te non resta che sintonizzarsi su Canale 5 dopo Striscia la Notizia a partire dalle 21.15!