C’è Posta per Te 2021, dal 9 gennaio: ospiti, postini e tutte le novità

C’è Posta per Te 2021, dal 9 gennaio: ospiti, postini e tutte...

Scopriamo tutte le anticipazioni sulla 24esima edizione della trasmissione guidata da Maria De Filippi, ecco le ultime news.

Moltissimi ospiti, nuovi postini e storie che commuoveranno tutti: ecco tutti i segreti del l’atteso ritorno di C’è Posta per Te!

Se vuoi scoprire quando potremo rivedere Maria De Filippi e le storie di C’è Posta per Te continua a leggere!

Maria De Filippi, regina della tv torna anche nel 2021

L’atteso C’è Posta per Te torna anche nel 2021 per la 23esima edizione. Tanti sono infatti gli anni che l’ormai storico show dei sentimenti torna ad emozionare e far breccia nei cuori degli spettatori.

Il pubblico è infatti conquistato dal perfetto mix tra storie, conduzione impeccabile ed ospiti sempre molto attesi e che creano momenti divertenti e magici per una serata all’insegna delle emozioni.

Sarà così anche questo anno, con Maria De Filippi al timone di C’è Posta per Te.

La sua nota capacità nel raccontare le storie dei protagonisti contribuisce alla fortuna del programmazione.

Maria sà emozionare ed arrivare al cuore sia dei telespettatori che dei protagonisti delle storie. Spesso è proprio grazie al suo intervento infatti che decidono di “aprire la busta”.

La regina indiscussa di Mediaset non si cimenterà solo con C’è posta per te, ma sarà alla guida di altri importanti programmi, tra cui Amici 20 iniziato da qualche settimana, lo storico Uomini e Donne solo per citarne alcuni.

Il suo lato ironico poi è stato tra gli ingredienti che hanno reso imperdibile l’appuntamento con Tu Sì que Vales da poco conclusosi.

Tutti i fan di Queen Mary dunque possono stare tranquilli, la vedremo tra pochissimo nel suo ruolo di padrona di casa nel salotto di C’è posta per te 2021!

C’è Posta per Te, anticipazioni: data di inizio e novità

Al via dunque il 23esimo anno del people show di Canale 5. Sempre sulla rete ammiraglia Mediaset andrà infatti in onda anche per il 2021.

Il giorno deputato ai sentimenti sarà come di consueto il sabato sera ed ora è ufficiale la data di avvio.

Sarà dunque sabato 9 gennaio a partire dalle 21.20 la data di partenza di C’è posta per te!

Ma quali saranno le novità di questa edizione?

Innanzitutto la squadra di postini che si occuperanno di recapitare la posta del cuore dei protagonisti delle storie sarà molto nutrita.

Si tratta infatti di ben 4 postini, che ne avranno di strada da fare! Le lettere saranno indirizzate a diversi luoghi su tutto il territorio nazionale e forse non solo.

Ecco i loro nomi: Andrea Offredi, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Gianfranco Apicerni.

Un altro spoiler riguarda uno degli ospiti che vedremo durante le puntate. A quanto emerge come riporta anche Super Guida Tv, uno dei super ospiti di questa edizione sarebbe nientemeno che il bel Can Yaman!

La star di DayDreamer e della prossima fiction Sandokan potrebbe essere tra i primi a fare la sua apparizione a C’è posta per te ed è certo che non sarebbe l’unico ospite molto atteso.

Se non vuoi perderti nessuna puntata di C’è posta per te, non resta che restare sintonizzato su Canale 5 dal 9 gennaio e continuare a seguirci per tutte le prossime anticipazioni!