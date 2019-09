Come applicare le foglie di cavolo crudo per alleviare i dolori articolari

Il cavolo è un alimento buono da mangiare, ma anche da utilizzare per alleviare i dolori articolari, usandone le foglie. Ecco come fare.

Cavolo crudo per alleviare i dolori dell’artrite

Cavolo per dolori di natura articolare? Non tutti i rimedi casalinghi per i dolori articolari funzionano; tuttavia, ciò non impedisce alle persone che soffrono di artrite, gotta e altri tipi di dolori articolari di provare cose nuove.

Il cavolo è stato usato come rimedio popolare per centinaia di anni per lenire articolazioni dolorose. È ricco di vitamine e fitonutrienti, antociani e glutammina, entrambi contenenti proprietà anti-infiammatorie.

Sebbene l’evidenza sia aneddotica, le foglie di cavolo avvolte intorno alle articolazioni dolorose possono aiutare ad alleviare il dolore articolare. Se il dolore persiste, consultare un medico.

Cavolo crudo: come usare le foglie per lenire il dolore

Passo 1

Metti le foglie della pianta, preferibilmente della variante rossa, su un tagliere e ritaglia il gambo duro con un coltello affilato. Usa una bottiglia di vino, un mattarello o un martello per ammaccare delicatamente le foglie, rilasciando alcuni dei succhi.

Passo 2

Avvolgi le foglie di cavolo in un foglio e mettile in forno per qualche minuto per scaldarle e renderle flessibili. Prova la temperatura per assicurarti che siano calde, ma non bollenti al tatto.

Passaggio 3

Metti a strati le foglie di cavolo caldo attorno all’articolazione dolorosa fino a quando non è completamente ricoperta dalle foglie.

Se le foglie sono troppo calde, lasciale raffreddare per un minuto prima di applicarle sulla pelle.

Tieni le foglie in posizione avvolgendole con una garza autoadesiva e copri la benda con una pellicola di plastica o un foglio di alluminio per contenere il calore.

Passaggio 4

Lasciare le foglie dell’alimento avvolte attorno all’articolazione per almeno un’ora e più a lungo se lo si desidera.

Usando nuove foglie di cavolo, avvolgi nuovamente l’articolazione in un secondo momento o il giorno successivo per un sollievo continuo. Puoi anche tenere su il medicamento per tutta la notte.

Passaggio 5

Scartare le foglie della pianta quando il medicamento si raffredda.

Perché la variante rossa?

La variante rossa contiene antociani, lo stesso composto presente nel succo di ciliegia e mirtilli.

Le antocianine non solo danno al cavolo il suo colore, ma gli antiossidanti sono noti per ridurre il dolore e l’infiammazione delle articolazioni.