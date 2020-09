Ricordate Catrina del Gf? A 39 anni sembra un’altra persona

Carattere a dir poco spumeggiante quello di Catrina Davis. Oggi non è più la ragazzina di un tempo, ma una vera donna: ecco com’è e cosa fa per vivere

Correva l’anno 2005 quando, al Grande Fratello, tra i vari partecipanti, arrivò anche Catrina Davies.

La giovane conquistò il cuore dei telespettatori da casa che la portarono fino in finale, facendole raggiungere il secondo posto. Non vinse quell’edizione, ma – grazie alla sua simpatia – riuscì a imporsi come uno dei partecipanti più influenti di quell’annata.

Sapete cosa fa oggi? Se la risposta è “no”, vi consigliamo vivamente di continuare a leggere questo articolo.

Catrina Davies, l’esperienza al Grande Fratello

La giovane prese parte all’edizione 2005 del Grande Fratello. Al tempo, con lei in casa c’erano Jonathan Kashanian e Patrizia Griffini.

Proprio con Alessandro Capone, la ragazza inglese – originaria di Cardiff – ebbe un flirt che fece molto chiacchierare il pubblico del piccolo schermo e che divenne il principale intrattenimento della casa.

I due, infatti, non riuscirono a tenere sotto controllo la passione e così, tra loro, scattò la scintilla. Al tempo, il sexy inquilino era anche fidanzato e tradì la sua ragazza proprio con la bionda Catrina.

Davies, cosa fa oggi?

Dopo aver partecipato al Grande Fratello, Catrina si è allontanata dalle luci della ribalta e, così, si è dedicata al mondo della musica.

Attualmente, lavora come dj in tutto il mondo e si dedica anche all’attività radiofonica, lavorando come producer, remixer e speaker.

Inoltre, ha avuto anche una figlia, che ha chiamato Zoe, anche se si è separata dal padre della bambina. Come lei stessa ha riferito in merito:

“Purtroppo non siamo più insieme per incompatibilità caratteriale. Io vivo in Gran Bretagna e lui in Italia, ma siamo in contatto e ci vediamo per il bene della nostra piccola“.

Inoltre, ha rivelato. che le piacerebbe poter partecipare ad un nuovo programma televisivo, che sia in linea col suo carattere. Tra questi, predilige – in gran parte – l’Isola dei Famosi e Ballando con le Stelle.