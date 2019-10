Chi è Caterina Murino? La Bond Girl e ed ex letterina di Passaparola, interprete di Teresa Orrù nella miniserie di Canale 5 L’Isola di Pietro

Scopriamone di più sulla bellissima Caterina Murino, new entry nella fiction di Canale 5, L’Isola di Pietro, nella quale interpreta Teresa Orrù.

Chi è Caterina Murino

Nasce a Cagliari, il 15 settembre del 1977. Dopo la prima scelta di intraprendere la professione medica, vira verso la carriera di modella.

Nel 1997 si classifica quinta alla cinquantaduesima edizione del concorso di Miss Italia; viene eletta Miss Deborah Italia e diventa testimonial della casa cosmetica.

Nel 1999 è una “letterina” nella prima edizione di Passaparola, il telequiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Nel frattempo inizia a studiare recitazione presso la Scuola di Cinema e Teatro di Francesca De Sapio.

Dal 2002, ormai nel mondo dello spettacolo italiano, inizia a lavorare in produzioni televisive, ottenendo delle piccole parti in fiction, come quelle ne Le ragazze di Miss Italia di Dino Risi, Don Matteo e Orgoglio.

Sempre nel 2002 esordisce al cinema con Nowhere di Luis Sepúlveda, a cui segue il cortometraggio Il grafologo di Alberto Pucci, in cui ha un ruolo da protagonista.

Nel 2004 si trasferisce a Parigi e partecipa come coprotagonista ne Il bandito corso, con Jean Reno e Christian Clavier, parte che la rende nota al pubblico francese.

Partecipa al film Les Bronzés 3 – amis pour la vie di Patrice Leconte, mentre nel 2006 viene scelta per interpretare la Bond girl Solange nel film Casino Royale.

Nel 2007 ha una piccola parte nel film britannico St. Trinian’s di Oliver Parker, accanto a Rupert Everett, Colin Firth e Gemma Arterton.

Mentre nel 2008 ottiene il suo primo ruolo da protagonista, recitando nel film italiano Il seme della discordia, di Pappi Corsicato.

Nello stesso anno, posa per l’edizione italiana della rivista Playboy ed è protagonista della pellicola The Garden of Eden di John Irvin, con Mena Suvari. Sempre nello stesso anno è nel cast della miniserie televisiva canadese XIII – Il complotto nel ruolo di Sam, e in quello della serie televisiva italiana Donne assassine.

Nel 2011 è tra i protagonisti della serie TV inglese Le inchieste dell’ispettore Zen, e riprende il ruolo di Sam in XIII, serie tratta dalla miniserie omonima; recita inoltre nel videoclip della canzone Far l’amore di Bob Sinclar.

Nel 2014, è nel cast della produzione televisiva Il ritorno di Ulisse nei panni di Penelope, mentre nel 2015 è protagonista del videoclip del singolo Amore nou dei Tazenda. Nel 2017 interpreta la figlia del protagonista Carlo Delle Piane nel film Chi salverà le rose?.

Nel 2019 è nel cast de L’Isola di Pietro, dove interpreta Teresa Orrù, la mamma di Ilaria e Stefano, la quale, dopo la morte del marito, cade in depressione. Sarà proprio il dottor Pietro a starle accanto ed aiutarla, e tra i due nascerà un’amicizia speciale.

Vita privata e marito

Caterina Murino è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata. Nonostante ciò, sappiamo sia stata al fianco del calciatore Giuseppe Pancaro dal 1999 al 2001, del fotografo Cyrill Renaud nel 2006, del filantropo Austin Fuentes nello stesso anno, del cantautore Bryan Adams dal 2007 al 2008 e del rugbysta Pierre Rabadan dal 2009 al 2011, e infine con un medico australiano.

Dal 2016 è fidanzata con Edouard, un avvocato francese con cui sogna di mettere su famiglia. L’uomo ha alle spalle un matrimonio finito.

Caterina Murino è del segno della Vergine. Molto legata ai genitori e al fratello, è attaccata anche alla sua terra natia. Fino all’adolescenza era considerata da tutti un brutto anatroccolo, poi è avvenuta l’incredibile metamorfosi, che le ha concesso di iniziare la carriera da modella e di prendersi molte rivincite nel mondo dello spettacolo italiano e straniero.