Caterina Caselli e il dramma del cancro: “Ho vissuto il male indossando una parrucca’

Caterina Caselli si è raccontata sulle pagine ‘7’, il magazine del corriere della sera. La donna infatti si è raccontata a 360°, parlando anche della malattia che l’ha colpita. La Caselli, produttrice discografica ed ex cantante ha anche parlato della sua carriera e del percorso lavorativo che l’ha portata ad avere un enorme successo nel suo campo. La talent scout ha infatti confidato che alcuni degli artisti diventati celebri li ha lanciati proprio lei, come Elisa i Negroamaro e tantissimi altri cantanti.

La bravissima Caterina Caselli ha deciso di raccontarsi sul magazine del Corriere della Sera svelando una verità scioccante. La donna infatti dopo aver parlato dei suoi numerosi successi, ha anche raccontato di un periodo particolare e difficile della sua vita. La donna infatti a rivelato al giornale di aver attraversato attimi davvero molto duri a causa di una malattia che l’ha colpita. La Caselli infatti ha rivelato al magazine, che è stata colpita da un cancro.

Una battaglia che ha preferito tenere lontano dagli occhi del gossip e dai pettegolezzi, mantenendo il più privato possibile la sua malattia, condividendo il dolore con la sua famiglia e i suoi parenti:

“Ho attraversato un lungo periodo difficile. Ho vissuto il male in privato, in famiglia, sotto la parrucca. Poi mi sono abituata ai nuovi capelli che iniziavano a ricrescere. Fino a qualche anno fa pensavo che la mia vita fosse infinita. Questa esperienza mi ha fatto capire che non lo è. Il dolore non si delega: nessuno te lo può togliere”.