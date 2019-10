Caterina Balivo ‘Un momento difficile, solo lui mi ha teso la mano’: il commovente sfogo della conduttrice

Caterina Balivo non ha avuto sempre lo stesso successo. In passato ha vissuto momenti difficili. A darle una mano una persona speciale alla quale sarà sempre riconoscente

La bellissima conduttrice Caterina Balivo, se è confidata a cuore aperto sul settimanale Grazia. La giovane conduttrice di Vieni da me, ha infatti parlato di un periodo molto difficile della sua vita.

Caterina Balivo momento difficile

La bella conduttrice di Rai 2 torna ancora a far parlare di se. La conduttrice dall’animo spensierato e da sorriso sempre pronto, si è raccontata in una recente intervista al settimanale Grazia. La giovane infatti, ha parlato di un periodo molto difficile, vissuto un po’ di tempo fa.

A fianco a questo difficile momento, come racconta la Balivo, è stato proprio il direttore di Chi, Alfonso Signorini. La conduttrice infatti ha parlato di un momento in cui la sua vita lavorativa non dava grandi risultati:

“Chi mi ha teso la mano in un momento di difficoltà? Il direttore di Chi Alfonso Signorini. Mi ha invitato nel suo programma mentre non stavo lavorando. Spero di potergli essere utile prima o poi. Se si trovasse a Roma e rimanesse in panne con l’auto vorrei che mi chiamasse, correrei”

ha dichiarato la bella conduttrice di Vieni da Me.

La Balivo e la sua carriera televisiva

La giovane Caterina Balivo ha iniziato la sua carriera con la partecipazione a Miss Italia. Arrivata seconda alla gara, la bella Balivo si è sempre messa in gioco riuscendo con gli anni, a scalare la vetta del successo. Poco alla volta infatti Caterina è riuscita ad avere un enorme successo sulla Rai, conducendo il bellissimo programma Detto Fatto, adesso nelle mani di Bianca Guaccero.

Poi ha deciso di immergersi in altri nuovo progetti, conducendo il bellissimo programma Vieni da Me. La conduttrice infatti è nel pieno del successo e al momento si gode queste soddisfazione insieme alla sua famiglia.