Caterina Balivo, il crollo in diretta ‘L’ho perso in sei mesi’: il pianto straziante a Vieni da me

Francesco Facchinetti è tornato sotto la luce dei riflettori, questa volta per un intervista che ha lasciato esterrefatto il pubblico di Vieni da Me, il famoso programma di Caterina Balivo.

Il bravissimo cantante Francesco Facchinetti figlio di Roby Facchinetti, è stato ospite di una nuova puntata di Vieni da me condotto da Caterina Balivo. L’ex marito di Alessia Marcuzzi ha parlato principalmente dei suoi progetti per parlare infine di un suo carissimo amico.

I due come racconta Francesco, erano al concerto di Jovanotti a Desio, un ricordo che ha riaffiorato momenti di sofferenza del cantante. Pare infatti che l’amico Andrea oggi non c’è più:

. «Il mio amicose n’è andato in sei mesi a causa di una malattia bastarda». Ma l’emozione prende il sopravvento e Francesco scoppia a piangere.

Il cantante si emoziona fino a lasciarsi andare in un pianto liberatorio.

La conduttrice di Vieni da Me, Caterina Balivo, ha assistito al panto di un suo caro amico, che purtroppo ha ricordato momenti davvero difficili da dimenticare. Il giovane Facchinetti infatti, ha parlato di un amico che purtroppo ha perso in giovane età:

«Sono in difficoltà perché ti conosco da 20 anni. Vorrei che non ci fossero le telecamere e vorrei abbracciarti. Anche se non hai raccontato la storia del tuo amico, ci siamo commossi tutti. Perché nella vita di tutti purtroppo è accaduto o c’è qualcuno che sta lottando…»