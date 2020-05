Cancellato Vieni da me, Caterina Balivo lascia tutto a settembre: palinsesto vuoto, l’ipotesi

Caterina Balivo, Vieni Da Me potrebbe non tornare nella prossima stagione televisiva: il gossip

Tra i volti più amati e apprezzati del piccolo schermo vi è, senza alcun dubbio, quello di Caterina Balivo. La conduttrice napoletana è riuscita ad ottenere consensi del pubblico non solo per la sua disarmante bellezza ma soprattutto per la sua professionalità e il splendido sorriso. In rete, circola una notizia riguardante la trasmissione di cui è al timone: ‘Vieni Da Me’ potrebbe non tornare nella prossima stagione, l’indiscrezione.

Caterina Balivo, Vieni Da Me cancellato?

La nuova stagione televisiva è alle porte e la direzione della prima rete nazionale sta decidendo il futuro di tanti conduttori e altrettanti programmi. Tra questi anche quello della conduttrice napoletana che, negli ultimi due mesi, è dovuta rimanere a casa per l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del coronavirus. Ma la settimana scorsa, Caterina Balivo è a finalmente in onda con il suo talk show Vieni da me del primo pomeriggio di RAI 1.

Secondo quanto riportato dalla rete, il programma potrebbe essere cancellato nella prossima stagione televisiva. Bolle qualcosa in pentola per la conduttrice partenopea? Ad insinuare il dubbio è il portale Chetvfa. Stando a quanto si legge sul noto blog, non sarebbe ancora arriva la notizia della conferma del trasmissione da alla società di produzione Magnolia che però potrebbe ritardare a causa della difficile situazione in cui versa il Paese.

Le parole della conduttrice napoletana

Il volto della Rai ha sempre messo il lavoro al primo posto e, oggi, sente l’esigenza di dedicarsi di più alla sua bellissima famiglia. Sulle pagine del settimanale settimanale Oggi, Caterina parlava della sua vita:

“È lavoro al 60 per cento e famiglia al 40. Il mio obiettivo è invertire le percentuali”

Sempre sulla stessa rivista, la conduttrice napoletana parlava di un nuovo progetto di lavoro. Dunque, è pronta a lasciare il contenitore della RAI? Per il momento si tratta solo di gossip, nulla è stato confermato o smentito.

