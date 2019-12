Accavalla le gambe il vestito è troppo aderente: Caterina Balivo seduce i fan con un look da capogiro

Caterina Balivo ha scelto l’oro per augurare un buon Natale ai fan: il vestito però è troppo stretto. Sollevare la gamba ha fatto sognare i fan

La bellissima conduttrice napoletana Caterina Balivo, fa di nuovo parlare di lei, questa volta, a metterla al centro dell’attenzione è stato un vestitino indossato dalla presentatrice.

Caterina Balivo coperta di oro

In occasione del natale, quale momento migliore per indossare un bellissimo vestito, cosi ha deciso di fare la bravissima conduttrice di Vieni da Me. La bella conduttrice napoletana, dopo il successo di Detto Fatto, ha voluto emergere con un altro programma, ovvero Vieni da Me.

La conduttrice infatti, nonostante i pronostici iniziali, sta riscuotendo un enorme successo e nell’ultima puntata la bella conduttrice ha fatto ai suoi telespettatori gli auguri di un buon e sereno natale. Molti sono i fan della conduttrice e in tanti seguono quasi tutti i suoi movimenti su Instagram, nelle ultime ore infatti, Caterina ha pubblicato una foto che ha fatto impazzire i fan.

Caterina: oro e forme sinuose

La conduttrice infatti si è fatta immortalare in uno scatto che ha messo K.O i fan. Lo scatto in questione vedrebbe la conduttrice napoletana fasciata da un bellissimo vestito color oro, che risalta le sue bellissime forme. Il look scelto per l’occasione natalizia, è stupendo, accompagnata ovviamente da un enorme tacco a spillo simile al vestito indossato.

L’abito sembra essere molto stretto e tanto da esaltare tutte le forme sinuose della conduttrice.