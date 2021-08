Caterina Balivo, dalle vacanze estive da sogno agli auguri alla figlia

Caterina Balivo più felice che mai in quest’estate 2021!

La donna ha anche pubblicato un post in cui fa gli auguri ed esprime affetto nei confronti della figlia.

Poche ore fa, Caterina Balivo ha pubblicato un post contenente una serie di immagini che mostrano i festeggiamenti del compleanno della piccola Cora.

Nel post si legge un lungo messaggio:

“Buon compleanno Cora mia.

Aspettavi questo giorno da un anno esatto 🤣.

Hai deciso tu tutto ( la ragazza ha carattere), dalla torta dei Me contro te, al vestito che guardavi in vetrina da mesi ed è il tuo unico regalo, al costume di tuo fratello.

Se diventerai una stylist o una stilista non ci meraviglieremo, ma io ti auguro di correre spensierata anche quando dovrai affrontare gli ostacoli che la vita ti porrà.

Ti amiamo piccola Cora ⭐️”