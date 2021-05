Caterina Balivo tutta rifatta, labbra e zigomi gonfi: ‘Un mostro…’

Una Caterina Balivo così non l’avevamo mai vista. La conduttrice dopo la pausa dalla TV torna sui social: irriconoscibile.

Nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere Caterina Balivo, da sempre molto naturale, con labbra e zigomi gonfissimi da chirurgia estetica. Ormai lontana dalla TV anche se di recente è apparsa ne Il cantante mascherato, Caterina prova a farsi spazio nel mondo dei social con i suoi post e le sue stories molto cliccate.

La conduttrice napoletana però ha lasciato tutti di stucco con la sua foto irriconoscibile: completamente stravolta dalla chirurgia, ma solo per finta per fortuna.

Caterina Balivo irriconoscibile: la foto tutta rifatta

Uno dei punti di forza di Caterina Balivo è sempre stata la sua semplicità. Una donna bella ma fine, senza esagerazioni. Eppure, anche lei ha voluto provare il brivido del bisturi. La discaglia alla foto spiega in toto cosa pensa la stessa conduttrice di questi interventi sul suo viso, solo finti ovviamente:

“Mi vedo mostruosa”.

Ha spiegato subito, a scanso equivoci- di aver usato solo un filtro. Poi ha aggiunto:

“Volevo ringraziare chi ha inventato questo filtro perché io mi vedo mostruosa”.

E poi, ancora:

“Niente, meglio le mie labbra sottili ed un po’ storte che queste … Alcune volte quando vedo delle donne che sono rifatte così penso ma non lo vedono che son dei mostri? A quanto pare no, oppure forse si, ma non sanno come tornare indietro”.

Insomma, la naturalezza vince sempre.

Caterina e il motivo dell’addio a Vieni da me

La conduttrice di rivelato di aver lasciato il suo programma “Vieni di me” che conduceva ogni giorno sulla Rai per dedicarsi ai figli e per permettere a suo marito di continuare a lavorare nonostante la pandemia.

Qualche ora fa la bella napoletana però ha dato una felice notizia ai fan:

“Domani si parte per lavoro. Per chi si stesse preoccupando, torno presto”.

Cosa ha in serbo per i fan la amatissima conduttrice Rai? Di certo qualcosa bolle in pentola. Non ci resta che aspettare e vedere dove apparirà il suo amatissimo volto al natuale.