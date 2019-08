Caterina Balivo ‘Sempre più vecchia’ irriconoscibile per i fan: la foto sui social diventa virale

Caterina Balivo duramente criticata sui social per la sua ultima foto: “Sempre più vecchia!”

Il volto del programma di Rai Uno Vieni da Me, Caterina Balivo,è una delle presentatrici più amate degli ultimi anni. La conduttrice napoletana, una delle più famose della televisione italiana e del piccolo schermo, è stata duramente criticata sui social da alcuni haters, ecco il motivo.

Caterina Balivo attaccata sui social

Come ogni personaggio appartenente al mondo dello spettacolo anche la conduttrice napoletana finisce spesso nel mirino degli haters. Queste persone non fanno altro che dire il loro parere ma con l’intento di ferire il loro interlocutore. Spesso, i Vip preferiscono il silenzio mentre altre volte i loro commenti scatenano l’ira di questi. Dopo una stagione televisiva soddisfacente, Caterina Balivo ha deciso di staccare la spina e concedersi qualche giorno di relax in una delle isole più belle del nostro paese: Capri. Seguitissima sui social, non manca mai di condividere la sua vita con i suoi numerosi fan.

Il volto della trasmissione di Rai Uno sta condividendo i momenti più importanti della sua vacanza estiva ma uno degli scatti è finito nel mirino degli haters. Per quale motivo? Alcuni di questi hanno deciso di criticare duramente la conduttrice napoletana per il suo aspetto.

I commenti degli haters

I Leoni da tastiera non smettono mai di stupire le stars che sono costrette a leggere commenti davvero cattivi nei loro confronti. Sotto la foto pubblicata da Caterina Balivo, un utente ha infatti espresso un parere sugli abiti che indossa in trasmissione definendolo troppo ‘pasticciati’ e gli accostamente poco eleganti sia nella forma che nei colori. Ma non finisce qui.

Un altro follower ha invece affermato che sembra ‘vecchia’ così come i suoi programmi televisivi: