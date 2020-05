‘Mio marito mi tradisce…’ Caterina Balivo esplode in diretta: ‘Ditemelo subito, voglio saperlo’

‘Mio marito mi tradisce…’ Caterina Balivo esplode in diretta: ‘Ditemelo subito, voglio...

Caterina Balivo e l’affermazione della conduttrice in diretta a Vieni da Me: “Mio marito mi tradisce? Ditemi Tutta la verità”

Nella scorsa puntata di Vieni da Me, il programma condotto dalla nota conduttrice Rai Caterina Balivo, sono stati ospiti della trasmissione l’autrice e giornalista Rosanna Lambertucci con la figlia Angelica Amodei.

In studio si è parlato di tradimenti, lutti, malattie e altre contingenze che possono presentarsi in ambito familiare. Diverse opinioni a confronto per indirizzare il pubblico alla gestione di avvenimenti drammatici di tale portata.

Tradimenti a Vieni da Me

La prima questione su cui ci si è focalizzati è quella relativa all’atteggiamento da tenere nel caso in cui si venga a sapere di essere stati traditi dal partner.

A tal proposito, Angelica Amodei, mamma della piccola Caterina, ha affermato:

“Se venissi a sapere che mia figlia viene tradita, non glielo direi, perché non vorrei avere la responsabilità della sua infelicità”.

Secondo la donna, infatti, talvolta la coppia riuscirebbe ad andare oltre errori di questa portata, ristabilendo il proprio equilibrio.

“Mi comporterei così anche se si trattasse della mia migliore amica”.

Ha continuato ad affermare la Amodei.

Angelica ha in seguito rivelato in trasmissione di aver superato uno enorme e drammatico scoglio, un delicato intervento per un tumore alla tiroide. Le cure sarebbero avvenute prima ancora che la donna divenisse madre, rafforzando di molto il suo carattere.

La reazione di Caterina Balivo

Dopo le esternazioni di Angelica Amodei, Caterina Balivo non è riuscita a trattenere il dissenso.

Nonostante la psicoterapeuta Marinella Cozzolino abbia appoggiato la linea della discrezione, la conduttrice si è mostrata in netto disaccordo.

“Eh no se qualcuno sa che vengo tradita, me lo deve dire, lo voglio sapere!”

Questa la decisa affermazione di Caterina Balivo, che non ha mai celato di essere molto gelosa del marito, imprenditore e scrittore di successo.

La Balivo non ci sta a rimanere in silenzio e anzi ammonisce le sue conoscenze, invitandole a rivelare eventuali tradimenti del marito Guido Maria Brera.