Terzo figlio per Caterina Balivo, il marito non lo vuole: il dramma della conduttrice

Terzo figlio per Caterina Balivo, il marito non lo vuole: il dramma...

Caterina Balivo alla soglia dei mitici 40 anni si è concessa ad una lunga intervista al settimanale Oggi. Le dichiarazioni della conduttrice di Vieni da me lasciano i fan senza parole

Caterina Balivo è la Regina dei pomeriggi su Rai 1. Con il suo talk Show Vieni Da Me ha conquistato i consensi e il cuore del pubblico italiano.

Recentemente si è concessa ad un’intervista esclusiva al settimanale Oggi, dove si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni rispetto alla sua relazione con il marito Guido Maria Brera, la famiglia, i figli e la carriera.

In particolare si è soffermata sul suo forte desiderio di allargare la famiglia, già piena dell’amore di Cora e Guida Alberto. Ma il marito non sarebbe d’accordo. Ecco perchè.

Caterina Balivo, il terzo figlio? La risposta del marito

In questi mesi abbiamo visto la conduttrice di Vieni Da Me al centro di numerosi falsi rumors inerenti ad una presunta terza gravidanza.

In realtà l’ex modella, come rivela al settimanale Oggi, avrebbe un forte desiderio di allargare la sua famiglia, ma il marito sarebbe in disaccordo. Le ragioni però sarebbero ben ponderate. Ecco cosa ha rivelato:

‘Un altro figlio sarebbe bellissimo, lo farei domani. Ma significherebbe ancora una volta inseguire il tempo, lavorare sugli equilibri familiari’

poi ha aggiunto, facendo riferimento al confronto avuto col marito, il quale spiega i motivi per cui sarebbe in disaccordo:

‘Sarebbe ancora mettere da parte mio marito e con Cora, la piccola, siamo appena usciti dallo tsunami del secondo figlio. Sarebbe anche togliere attenzioni ai bambini che ho. Su questo tema, cuore e testa sono in conflitto’

ha dichiarato ad oggi.

Caterina Balivo, moglie super-gelosa: ‘Gli controllo il telefono’

L’intervista si è poi spostata su un altro fronte ovvero il rapporto col marito Guido Maria Brera, del quale è profondamente gelosa, al punto da sentire la necessità, nonostante stiano insieme da oltre 10 anni, di dovergli controllare il telefono:

‘Sì, sì. La differenza è che ora lo avverto: “Amore, prendo il tuo telefono’

E infine, l’intervistatore chiede a Caterina Balivo se abbia una fila di spasimanti dietro la sua porta. La risposta della conduttrice lascia senza parole:

‘No, non mi fila nessuno e la cosa mi dà pure fastidio. Vorrei capire se è paura di mio marito o se sono diventata un cesso’

ha concluso la presentatrice di Vieni Da me.