Caterina Balivo, la bellissima sorpresa del marito lascia i fan senza parole

Caterina Balivo ha ricevuto una bella sorpresa dal marito, proprio nel giorno di Capodanno. La conduttrice ha condiviso questo scorcio della sua vita privata sui social, come fa di consueto, proprio per informare i fan dell’idea riservatale dal consorte.

La conduttrice, infatti, spesso posta sui social i momenti della sua vita privata. E, in questa occasione, ha mostrato ai suoi seguaci cosa le ha riservato Guido Maria Brera, suo marito, per il nuovo anno.

Caterina Balivo, la sorpresa di Capodanno del marito

L’imprenditore e scrittore, Guido Maria Brera, marito di Caterina Balivo, le ha fatto una sorpresa per Capodanno. L’ex conduttrice di Detto Fatto, in questi giorni, ha passato le festività con la sua famiglia e con l’imprenditore che ha voluto farle una sorpresa per festeggiare il primo dell’anno.

L’uomo, infatti, le ha detto di svegliarsi per le sei di mattina, massimo 6.15, al fine di prepararsi e uscire di casa per portarla in un bel posto.

Non sappiamo che programmi abbia organizzato Brera per la sua dolce amata, anche perché tale informazione non è stata condivisa dai diretti interessati, ma certamente è stata una sorpresa gradita e romantica.

La Balivo seguitissima sui social

Ogni post di Caterina Balivo ottiene tanti cuoricini e apprezzamenti, in quanto i fan sono sempre attenti agli aggiornamenti social che la conduttrice televisiva posta su Instagram e non solo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)



Per questo, anche i preparativi per l’ultimo dell’anno hanno riscosso molta attenzione da parte dei follower che si sono incuriositi parecchio riguardo i preparativi per le feste che la Balivo ha condiviso sul suo profilo ufficiale di Instagram.

Anche le storie che posta con costanza attirano molto la curiosità dei fan che le commentano, esprimendo la propria stima alla conduttrice della Rai.