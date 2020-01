Caterina Balivo furiosa con una ragazza del pubblico: grave mancanza di rispetto

Caterina Balivo, la conduttrice di Vieni Da Me, in diretta si è scagliata contro con una ragazza del pubblico in studio: “Non adesso” Ecco cosa è successo

La bellissima trasmissione di Caterina Balivo qualche giorno fa si è interrotta all’improvviso per un piccolo disguido con una persona del pubblico. La giovane conduttrice ormai da tempo alle redini del programma, a quanto pare, ha alzato un po la voce, con la giovane che era seduta nel pubblico, ma vediamo cosa è successo

Caterina Balivo arrabbiata a Vieni da Me

La bella conduttrice napoletana, Caterina Balivo, è sempre stata una delle donne più determinate degli ultimi anni. Dopo aver lasciato a Bianca Guaccero le redini del suo ex programma Detto Fatto, con tanto dolore e nostalgia, ha deciso di immergersi in una nuova avventura e di avere un programma tutto suo. La conduttrice infatti dopo tanti sforzi, è riuscita ad avere la sua soddisfazione più grande e oggi conduce uno dei programmi pomeridiani più amati, Vieni da Me. La bella conduttrice però a quanto pare, nell’ultima puntata pare che abbia avuto un piccolo diverbio con il pubblico.

Caterina contro la mancanza di rispetto della ragazza del pubblico

Caterina infatti, durante l’intervista a Lorenzo Farina, responsabile social della trasmissione e inventore della pagina Baby George ti disprezza, ha notato che qualcosa tra il pubblico non andava come desiderava. A quanto pare infatti la Balivo, si è accorta che la ragazza inquadrata dietro Lorenzo, si osservava le unghie e la conduttrice esordisce:

: «La ragazza dietro, magari le unghie dopo…».

Un momento di imbarazzo davvero assurdo quello nella trasmissione, ma non credete che forse la Balivo abbia un po esagerato?