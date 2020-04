‘Piango sempre, Non so se tornerò in tv’ Caterina Balivo, lo sfogo doloroso a Tv Sorrisi e Canzoni

‘Piango sempre, Non so se tornerò in tv’ Caterina Balivo, lo sfogo...

Caterina Balivo si è concessa ad una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Lo sfogo della conduttrice di Vieni da Me: ‘Piango un giorno si e l’altro pure, non so se tornerò in tv’

Caterina Balivo è tra le conduttrici più seguite sui social nell’arco di questa quarantena, grazie anche al successo inaspettato del suo nuovo format Smart, My next book, nato in sinergia col marito, lo scrittore Guido Maria Brera, durante il quale gli scrittori anche emergenti cercano di convincere il pubblico a leggere il proprio manoscritto.

Dopo oltre 40 giorni di reclusione in casa, i cittadini come il mondo dello spettacolo si appresta alla ‘fase due’. Pian piano infatti, con le precauzioni del caso ritorneranno, molti sotto nuove forme i programmi che in questo periodo hanno dovuto dichiarare lo stop.

Sarà così anche per Vieni da Me condotto dall’ex reginetta di bellezza? Ecco quanto da lei rivelato in una recentissima diretta con Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice crolla in un doloroso sfogo. Scopriamo di più.

Caterina Balivo: ‘Piango un giorno si e l’altro pure’

Come per tutti neanche per gli artisti del mondo dello spettacolo è un periodo semplice, non solo economicamente umano, ma anche dal punto di vista psicologico.

Un periodo di altissima tensione per tutti. Caterina Balivo al proposito, rivela di non star passando un buon momento, crollando di continuo:

‘Non ti nascondo che un giorno sì e l’altro pure piango. Penso non ci sia un clima adatto per il mio programma’

ha rivelato ad Aldo Vitali.

‘Non so se è il momento’: la triste confessione della conduttrice di Vieni da Me

L’intervista del Direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, prosegue e relativamente alla prossima stagione del suo talk Show, Vieni da me, tra le righe si legge che la Balivo non si sente emotivamente pronta a ricominciare

‘Adesso io non lo so, il clima non è dei migliori. Non so se è il momento giusto, io non sono un’attrice lo sai’

conclude l’artista casertana al riguardo.