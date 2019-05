Caterina Balivo seno più abbondante: merito del chirurgo plastico? La conduttrice rivela tutto – Foto

La bella conduttrice di Vieni da me, Caterina Balivo ha “aumentato” il seno? Con un post ha rivelato il motivo del gonfiore al seno

La nota conduttrice Caterina Balivo sui social è molto seguita. La napoletana è apparsa però nell’ultimo scatto un pochino più diversa dal solito. La bella Balivo ha mostrato un leggero rigonfiamento all’altezza del seno. Se lo è rifatto? Lei rivela tutto.

Caterina Balivo seno rifatto? La verità

La bella e intelligente Caterina Balivo è sempre molto presente sui social. La conduttrice di Vieni da me con i suoi post attira più quanto attira il miele le api. Un po’ per la sua bellezza, un po’ per il suo talento e la sua personalità, tantissimi utenti la seguono e la sostengono.

Qualcuno però ha notato qualcosa di diverso nel suo ultimo scatto. La conduttrice, infatti, ha mostrato le sue curve. In particolare, con un topo molto stretto ha messo in risalto il seno. Più di un utente ha notato che quel seno così grosso sul suo corpo era piuttosto anomalo. Opera di un chirurgo plastico? Lei rivela tutto.

Caterina Balivo spiega tutto

Il post la mostra in tenuta “sportiva”. Lei non è molto amante dello sport ma sa che è obbligo tenersi in forma per chi fa il suo lavoro. La foto la ritrae infatti indossare un top azzurro molto aderente, con una didascalia in cui rivela del ritorno in palestra. Quel seno però per alcuni era decisamente più grosso del normale.

Alla risposto dell’utente che le ha fatto notare il rigonfiamento quasi innaturale, la Balivo ha risposto che un seno così pomposo è solo il risultato di un top molto aderente. Niente bisturi. Non l’ha fatto quando era una ragazzina perchè dovrebbe iniziare adesso? Poi Caterina è bella così com’è, semplice e naturale: la chirurgia rovinerebbe solo tutto. Ecco la foto piccante.